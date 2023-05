Nghệ An nóng kỷ lục 44,2 độ C

Ngày 7/5, trạm Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận nhiệt độ 44,2 độ C, vượt kỷ lục 44,1 độ C trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) đo được hôm qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đây là mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận trên lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh tối nay đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bộ; trong đêm nay sẽ ảnh hưởng một số khu vực ở Tây Bắc Bộ gây gió mạnh cấp 2-3, mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Người dân Nghệ An làm việc dưới nắng nóng. Ảnh: Nguyễn Hải

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai giảm còn 22-27 độ C, sau đó nhiệt độ tăng dần lên mức 21-35 độ trước khi giảm trở lại vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm còn 21-23 độ C, ban đêm còn 14 độ C.

Ở miền Trung, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ từ sáng mai. Khu vực Bắc Trung Bộ dự báo có mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Dự báo trong tháng 5, nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn 1,5 độ C. Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt, mưa bão ít hơn do tác động của El Nino.

Gia Chính