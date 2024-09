Nhiều tỉnh, thành phía Bắc vẫn mất điện sau nhiều giờ

Đến tối 7/9, nhiều địa phương vẫn đang mất điện, có nơi hầu như mọi khách hàng bị ảnh hưởng, như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang.

Theo báo cáo cuối ngày 7/9 của EVN, hôm nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, lưới điện cao áp chịu nhiều ảnh hưởng, bị tách khỏi vận hành do sự cố hoặc chủ động cắt để bảo đảm an toàn. Trong đó, 6 đoạn đường dây 500 kV, 31 đoạn 220 kV, 96 đoạn 110 kV, đến giờ vẫn chưa khôi phục để vận hành.

Tương tự, nhiều đường dây, trạm biến áp phân phối cũng bị sự cố hoặc phải cắt điện chủ động.

Đến tối 7/9, nhiều tỉnh vẫn đang mất điện. Ví dụ, Quảng Ninh, Hải Phòng có trên 95% khách hàng trên địa bàn bị ảnh hưởng, Bắc Giang khoảng 70%, Hà Nam 30%, Nam Định 34%, Phú Thọ 20%.

Tại nơi bị cắt điện, các đơn vị phải dùng nguồn phát bằng diesel để duy trì các dịch vụ quan trọng thiết yếu như bệnh viện, nước sạch, thông tin liên lạc.

Về nguồn điện, hiện các hồ chứa thủy điện ở khu vực phía Bắc vẫn vận hành bình thường, chưa bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Một số hồ chứa thủy điện đang xả điều tiết theo yêu cầu của Ban chỉ đạo về Phòng chống thiên tai.

"Các đường dây bị sự cố sẽ được ngành điện tập trung xử lý, khôi phục cấp điện ngay sau khi bão tan", EVN cho biết.

Cây đổ chèn lên đường dây điện, lúc 11h30, tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Ảnh: EVNNPC

Tại Hà Nội, chiều 7/9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc toàn thành phố sẽ bị cắt điện trên diện rộng trong tối nay do ảnh hưởng bão số 3. Song, theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), thành phố không chủ trương này.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng Thành viên, EVNHANOI hiện chỉ có Quảng Ninh, Hải Phòng bị ảnh hưởng nặng nhất, sự cố nhiều nên phải cắt điện toàn bộ. Còn tại Hà Nội, "chỉ một số sự cố lẻ tẻ" do cây đổ vào. Ngành điện đều có phương án cấp điện lại ngay cho người dân.

Cây đổ gây ảnh hưởng lưới điện tại quận Ba Đình, chiều 7/9. Ảnh: EVNHN

Thực tế, do ảnh hưởng của siêu bão, một số khu vực trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra tình trạng mất điện. Những khu vực bị ảnh hưởng thuộc các quận, huyện như Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì, Sóc Sơn, Bà Vì, Sơn Tây, Mê Linh, Quốc Oai, Long Biên... Trong đó, các huyện ngoại thành bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Cây đổ gây sự cố cung ứng điện tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội. Ảnh: EVNHN

Báo cáo cuối ngày của EVNHanoi cho biết nguyên nhân mất điện cục bộ do mưa lớn, gió mạnh đã gây ra sự cố lưới, trạm điện. Phần lớn sự cố do cây, vật thể gây đổ, bay vào đường dây.

Tổng số có 91 vụ sự cố, trong đó có 2 đường dây 110 kV bị sự cố nhưng không gây mất điện. Còn lại 91 đường dây trung áp bị ảnh hưởng, khiến 124.407 khách hàng bị cắt điện. Song đến 16h, Điện lực Hà Nội đã khôi phục điện cho phần lớn khách hàng.

Điện lực Hoàng Mai (thuộc EVNHANOI) xử lý sự cố, chiều 7/9. Ảnh: EVNNPC

Cơ quan điện lực thành phố cho biết đã huy động toàn bộ 1.280 cán bộ, công nhân trực liên tục từ 22h ngày 6/9 cho đến khi khắc phục xong sự cố do bão. Toàn bộ 2.000 cán bộ tham gia xử lý khi bão đổ bộ vào Hà Nội.

"Với lượng mưa, cấp độ gió hiện tại, Tổng công ty vẫn duy trì lưới điện vận hành thường xuyên, liên tục cấp điện cho thành phố, sẵn sàng mọi tình huống, hạn chế thiệt hại thấp nhất do bão gây ra", EVNHanoi khẳng định.

