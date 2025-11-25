Nhiều tỉnh Nam Trung Bộ hạ mực nước hồ vì lo lũ mới

Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng yêu cầu rà soát, điều tiết hồ thủy điện, thủy lợi, sẵn sàng lực lượng cứu nạn khi áp thấp đã mạnh lên thành bão gây mưa lũ.

Ngày 25/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đăk Lăk yêu cầu thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông Hnăng vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 10h ngày 28/11. Cụ thể, Sông Ba Hạ về 102 m, Sông Hinh 204,5 m và Krông Hnăng 251,5 m.

Chỉ đạo được đưa ra khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão vào Biển Đông đêm nay, sẽ gây mưa lớn 150-250 mm, có nơi trên 350 mm tại Trung Bộ ngày 28-29/11. Ngoài hạ mực nước, các chủ hồ phải vận hành theo đúng quy trình, tránh gây lũ đột ngột ảnh hưởng vùng hạ du.

Đăk Lăk là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ vừa qua. Từ ngày 19/11 đến 22/11, lũ trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Sêrêpôk... đều vượt đỉnh lịch sử, kết hợp với triều cường và gió đông làm bít cửa sông, gây ngập sâu trên diện rộng. Đợt lũ ở khu vực phía đông tỉnh (Phú Yên cũ) làm 63 người chết, 8 người mất tích; 150.000 nhà ngập sâu, hơn 120 căn sập.

Hồ thủy điện sông Ba Hạ xả lũ ngày 19/11. Ảnh: Thái An

Tương tự, chiều nay ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cũng yêu cầu các địa phương rà soát các hồ, đập để có phương án đảm bảo an toàn.

Thời gian qua, Lâm Đồng xảy ra một số sự cố liên quan hồ đập. Khuya 19/11, mưa lớn kéo dài kết hợp với việc Đập Đa Nhim xả lũ làm 700 khu dân cư xã D’ran và Ka Đô (Đơn Dương) ngập sâu, 15 căn nhà sập, 1.000 ha hoa màu, cà phê hư hỏng.

Trước đó hồi đầu tháng, hồ chứa nước do doanh nghiệp đắp trên núi ở xã Tuy Phong (Bình Thuận cũ, nay thuộc Lâm Đồng) bị vỡ, nước đổ xuống khu dân cư, cuốn 3 người cùng gia đình, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong.

Tại Khánh Hòa, hai hồ Sông Chò 1 và Suối Dầu xả nước từ ngày 24/11 trong bối cảnh khu vực mưa lớn kéo dài, nhằm bảo đảm an toàn đập và tạo dung tích đón đợt mưa mới.

Chủ tịch UBND Khánh Hoà Trần Phong hôm nay yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện khẩn trương gia cố, khắc phục sớm nhất các hư hỏng; theo dõi thời tiết, lưu lượng nước về hồ để kịp thời tính toán phương án điều tiết, hạ thấp mực nước, tăng dung tích đón lũ.

Ngoài ra, các tỉnh Nam Trung Bộ cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh duy trì trực ban 24/24, cảnh báo sớm cho người dân, sẵn sàng di dời dân khỏi các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ; thường xuyên liên lạc các tàu thuyền trên biển, không để tàu thuyền tới vùng nguy hiểm.

Ở khu vực phía Nam, hồ Dầu Tiếng dung tích 1,58 tỷ m3, chảy qua Tây Ninh, TP HCM và Đồng Nai, sáng nay tiến hành xả lũ xuống sông Sài Gòn.

Sáng nay TP HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương theo dõi dự báo, chuẩn bị phương án ứng phó và lực lượng, phương tiện cứu nạn khi có tình huống.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đã yêu cầu các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo. Trước đó, từ ngày 16 đến 22/11, lũ ở khu vực Nam Trung Bộ làm 91 người chết, 11 người mất tích.

Tối 25/11, áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, khoảng 2-3 giờ tới vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 15.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h hôm nay, tâm bão trên vùng biển phía tây của miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo đến 19h ngày mai, tâm bão trên vùng biển phía đông của giữa Biển Đông, tăng lên thành cấp 9, giật cấp 11, giữ hướng và tốc độ. Đến 19h ngày 27/11, bão ở giữa Biển Đông, sức gió cấp 10-11, giật cấp 13.

Bão sau đó đổi hướng tây, tốc độ giảm còn 5 km/h, đến 19h ngày 28/11 thì ở trên vùng biển phía tây của giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo hướng đi của bão, tối 25/11. Ảnh: NCHMF

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết hiện tại các dự báo còn phân tán, trong đó có kịch bản bão sẽ đi vào Gia Lai đến Lâm Đồng (Bình Định đến Bình Thuận cũ) khoảng ngày 30/11-1/12, sức gió cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, cũng có kịch bản bão đi lên phía bắc hoặc tan trên biển với xác suất 45%. Khả năng cao bão gây mưa không cực đoan như đợt 16-21/11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m. Khoảng ngày 27-28/11, giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m.

Nhóm phóng viên