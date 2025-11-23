91 người chết, thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng do mưa lũ

Mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 91 người chết, tăng một so trước, tổn thất kinh tế hơn 13.000 tỷ đồng, tăng thêm 4.000 tỷ đồng do cập nhật thêm thiệt hại từ các tỉnh.

Chiều 23/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 91 người chết. Đăk Lăk là nơi thiệt hại nặng nhất với 63 người chết, Khánh Hoà 15, Gia Lai ba, Đà Nẵng, Huế mỗi nơi hai và Quảng Trị một người.

Tổng thiệt hại kinh tế ước tính 13.078 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ sau khi cập nhật số liệu từ Khánh Hòa. Trong đó, Đăk Lăk thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ, Lâm Đồng gần 1.100 tỷ, Gia Lai 1.000 tỷ và Quảng Ngãi 650 tỷ.

Bệnh viện lao và bệnh phổi Quy Nhơn sau lũ. Ảnh: Đình Văn

Lũ cũng đã khiến 221 nhà đổ sập, chủ yếu ở Gia Lai với 127 nhà, Lâm Đồng 76 nhà; 933 nhà hư hỏng, phần lớn ở Lâm Đồng. Lúc cao điểm gần 200.100 nhà bị ngập, Đăk Lăk chiếm đa số với 150.000 nhà, Khánh Hoà 30.000. Hiện Đăk Lăk còn ngập ở hai xã vùng trũng Hoà Thịnh và Hoà Mỹ, Lâm Đồng còn 127 hộ ngập.

Về nông nghiệp, hơn 82.100 ha lúa và hoa màu, hơn 117.000 ha cây lâu năm bị thiệt hại; hơn 3,3 triệu con gia súc, gia cầm và 1.150 ha thuỷ sản bị chết, cuốn trôi. Đăk Lăk tiếp tục là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với 63.000 ha lúa, 117.000 ha cây lâu năm, 3,2 triệu con vật nuôi và 1.000 ha thuỷ sản thiệt hại.

Mưa lũ cũng gây ách tắc giao thông tại 17 vị trí trên quốc lộ 20 và 27C do sạt lở cục bộ. Đường sắt còn 15 điểm hư hỏng thuộc khu gian Đông Tác – Phú Hiệp và Phú Hiệp – Hảo Sơn, chủ yếu do ảnh hưởng xả lũ của hồ thủy điện sông Ba Hạ.

Lúc cao điểm có gần 1,2 triệu khách hàng bị mất điện. Đến nay đã khôi phục cho hơn 920.000 khách hàng, còn 20.000 hộ ở Gia Lai, 162.000 hộ tại Đăk Lăk và 75.500 hộ ở Khánh Hòa chưa được cấp lại điện.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp hai từ tỉnh đến xã hiện mất kết nối tại 62 xã, phường; 343 trạm BTS bị gián đoạn, chủ yếu ở Đăk Lăk và Khánh Hòa.

Hôm nay, thời tiết Nam Trung Bộ đã giảm mưa. Mực nước trên các sông hạ dần nhưng nhiều nơi vẫn vượt báo động. Trên sông Ba tại Củng Sơn mực nước trên báo động một 0,74 m; sông Krông Ana tại Giang Sơn dưới báo động ba 0,11 m; sông Sêrêpôk tại Bản Đôn trên báo động ba 4,14 m; sông Dinh Ninh Hòa tại Ninh Hòa trên báo động một 0,37 m; sông Đồng Nai tại Tà Lài dưới báo động hai 0,11 m.

Người dân Hà Nội khuyên góp đồ dùng ủng hộ vùng lũ. Ảnh: Tùng Đinh

Dự báo 12-24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana xuống dưới báo động ba, trong khi lũ trên sông Đồng Nai, Dinh Ninh Hòa ở mức trên báo động một; lũ sông Srêpôk vẫn cao trên báo động ba.

Sáng sớm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn từ Nam Phi với Thường trực Chính phủ và Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, yêu cầu tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung.

Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho các địa phương: Đăk Lăk 500 tỷ, Lâm Đồng 300, Khánh Hòa 150 và Gia Lai 150. Bộ Tài chính xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, gồm Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn và Đăk Lăk 2.000 tấn.

Gia Chính