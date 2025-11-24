Đăk Lăk nêu lý do mưa lũ làm 63 người tử vong

Trận mưa lũ vừa qua là lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vượt xa các kịch bản dự báo dù địa phương đã chủ động ứng phó sớm, theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Đăk Lăk.

Toàn tỉnh ghi nhận 63 người chết và 8 người mất tích (trong tổng số 91 người chết vì mưa lũ ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, chiếm hơn 69%); phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, bệnh nền hoặc gặp tai nạn sau khi đã di dời, không phải do lũ cuốn trực tiếp.

Lũ làm ngập sâu 150.000 nhà (chiếm 75% số nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ toàn khu vực), hơn 120 căn sập hoàn toàn. Thiệt hại hạ tầng giao thông ước 800 tỷ đồng; 10 trạm y tế bị ngập; ngành giáo dục thiệt hại hơn 28 tỷ, thủy lợi 500 tỷ và nông nghiệp khoảng 1.500 tỷ đồng. Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.500 tỷ đồng (trong tổng số hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng thiệt hại toàn khu vực).

Nhà dân hai bên sông Bàn Thạch, phường Đông Hòa bị ngập sâu. Ảnh: Trần Hóa

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Đăk Lăk, tỉnh đã kích hoạt phương án cao hơn một mức so với kịch bản thông thường, sơ tán hàng chục nghìn người đến nơi an toàn, vận hành liên hồ chứa, hạ mực nước trước lũ, giúp cắt giảm đáng kể lượng lũ đổ về hạ du. Dù vậy, thiệt hại vẫn rất lớn do tất cả các sông trên địa bàn đều vượt mốc lịch sử.

Mưa lớn kéo dài liên tục 9 ngày trên diện rộng cùng địa hình ngắn - dốc khiến lũ tập trung nhanh. Đỉnh lũ trùng thời điểm triều cường dâng và nhiễu động gió Đông mạnh làm mất khả năng thoát nước tự nhiên ra biển, gây ngập sâu và kéo dài. Lũ trên các sông lớn như Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Sêrêpôk... đều vượt đỉnh lịch sử, gây sạt lở và ngập diện rộng, dẫn đến nhiều thiệt hại bất khả kháng.

Nhà dân ở xã Hòa Thịnh bị hư hại sau trận lũ. Ảnh: Thanh Tùng

Đợt mưa lớn vừa qua khiến Đăk Lăk và vùng rốn ngập thuộc khu vực Phú Yên cũ hứng chịu đợt lũ đặc biệt nghiêm trọng, với lượng mưa nhiều nơi vượt 1.200 mm, thậm chí tới hơn 1.800 mm trong vài ngày. Các xã thấp trũng như Hòa Thịnh, Đông Hòa bị nhấn chìm sâu 3-5 m, nhiều khu dân cư cô lập, nhà dân ngập tới mái. Đây cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong khu vực.

Trần Hóa