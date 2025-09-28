Ít nhất 1,3 triệu học sinh nghỉ học tránh bão Bualoi

Quảng Trị, Thanh Hóa cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học ngày 29/9, một số địa phương khác để các trường tự quyết định, tùy thực tế.

Hơn 433.500 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nghỉ học thứ 2 tuần tới, để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, theo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tương tự tại Thanh Hóa, khoảng 876.000 học sinh từ mầm non đến THPT được nghỉ ngày mai. Từ ngày 30/9, các trường chủ động theo dõi diễn biến bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở Giáo dục và Đào tạo để cho học sinh nghỉ tiếp nếu cần thiết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, bão Bualoi trên vùng biển tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Dự báo, bão đi dọc bờ biển từ Đà Nẵng trở ra bắc, đến 16h ở trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16, gây rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp. Đến sáng sớm mai, bão trên đất liền Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Hiện, hoàn lưu trước bão đã gây gió mạnh, mưa lớn ở nhiều địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Huế.

Đà Nẵng đã đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi, căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học thứ hai và ngày tiếp theo. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường đại học được chủ động quyết định việc này.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Hà Tĩnh, hôm 27/9 cho biết đã yêu cầu ngành giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học tùy diễn biến của bão.

Tại Huế, dù chưa có thông báo chung, nhiều trường Tiểu học, THCS và THPT FPT chủ động cho học sinh toàn trường nghỉ ngày mai để đảm bảo an toàn.

Các địa phương đều yêu cầu nhà trường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, lên phương án phòng chống để giảm thiểu thiệt hại.

Trường học ở Hà Tĩnh tất bật thu dọn tránh bão, chiều 27/9. Ảnh: Đức Hùng

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa phương, nhà trường được chủ động cho học sinh nghỉ học khi có thiên tai, thời tiết bất thường, song phải tổ chức dạy bù để đảm bảo kiến thức cho các em.

