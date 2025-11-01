Nhiều tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa

Sau khi bị công an phong tỏa, khám xét, hàng loạt hiệu vàng lớn ở phố Lê Hoàn hôm nay ngưng hoạt động.

Từ sáng 1/11, ít nhất ba hiệu vàng lớn nằm trên phố Lê Hoàn, phường Hạc Thành đã đóng cửa, ngừng giao dịch. Mảnh giấy khổ A4 in dòng chữ "xin nghỉ bán hàng" được bảo vệ dán vội trước sảnh cửa hiệu. Bên trong một tiệm vàng còn mở hé cửa, không còn cảnh nhân viên hối hả làm việc, tấp nập khách ra vào như trước đó vài ngày.

Hai trong các hiệu vàng lớn trên phố Lê Hoàn đóng cửa, chiều 1/11. Ảnh: Lê Hoàng

Chiều nay, chị Thu Cúc cùng chồng đi gần 20 km từ xã Hoằng Hóa lên phố Lê Hoàn, dự định mua ba chỉ vàng làm của hồi môn cho con gái sắp lấy chồng. Nhưng chị nói bất ngờ khi hầu hết tiệm vàng lớn đây đóng cửa. Đây là địa chỉ quen thuộc, là nơi bán vàng uy tín lâu năm nên thường được chị lựa chọn.

Tại phường Hạc Thành, chỉ các hiệu vàng ở Lê Hoàn đóng cửa, các tiệm khác trên đường Tống Duy Tân, Quang Trung, Đào Duy Từ hay Trần Phú... vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, lượng người mua bán thưa thớt, không có cảnh chen chúc, tắc đường vì chờ đợi tại các hiệu vàng lớn trên đường Lê Hoàn như những ngày trước đó.

Trước đó, sáng 31/10, hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng cơ động, hình sự, giao thông cùng Công an phường Hạc Thành đã dựng rào chắn, phong tỏa đoạn phố Lê Hoàn, khu vực giao với đường Tống Duy Tân và Hàng Than.

Đây là khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa, nơi tập trung nhiều tiệm vàng lớn, cùng các cửa hàng thời trang, điện máy sầm uất. Theo ghi nhận, nhiều cảnh sát có mặt phía trước và bên trong một số tiệm vàng trong khu vực phong tỏa. Người dân và phương tiện không được phép di chuyển qua, phải đi theo hướng khác.

Đến chiều cùng ngày, việc phong tỏa mới được dỡ bỏ. Nhà chức trách chưa công bố lý do ra lệnh phong tỏa, khám xét.

Cảnh sát phong tỏa đường Lê Hoàn, khám nhiều tiệm vàng ngày 31/10. Ảnh: Lê Hoàng

Phố Lê Hoàn được xem là tuyến phố sầm uất bậc nhất ở Thanh Hóa, nơi tập trung các thương hiệu vàng lớn, lâu đời. Khoảng ba tháng qua, khi giá vàng biến động mạnh, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người dân xếp hàng đến các tiệm vàng tại đây để mua bán, giao dịch.

Lê Hoàng