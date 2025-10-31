Công an phong tỏa khu phố có nhiều tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa

Hàng trăm cảnh sát đang phong toả tuyến phố Lê Hoàn - nơi có nhiều tiệm vàng lớn ở Thanh Hoá.

Sáng 31/10, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng cơ động, giao thông, cảnh sát hình sự cùng Công an phường Hạc Thành dựng rào chắn, phong tỏa đoạn đường Lê Hoàn giao với Tống Duy Tân và Hàng Than.

Đây là khu vực trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều tiệm vàng lớn và các cửa hàng kinh doanh thời trang, điện máy sầm uất.

Cảnh sát cơ động bảo vệ bên ngoài một hiệu vàng trên phố Lê Hoàn. Ảnh: Lam Sơn

Theo ghi nhận, nhiều cảnh sát có mặt phía trước và bên trong một số tiệm vàng trong khu vực phong tỏa. Người dân và phương tiện không được đi qua, di chuyển theo hướng khác.

Cảnh sát trật tự bảo vệ từ phía xa. Ảnh: Lam Sơn

Đến 12h cùng ngày, việc phong tỏa vẫn tiếp tục, nhiều xe chuyên dụng của công an đang được bố trí ở đây.

Nhà chức chưa công bố lý do. Tuy nhiên, sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vì đây là tuyến phố trung tâm, sầm uất bậc nhất tại Thanh Hoá.

Hoạt động buôn bán tại đây hiện tạm dừng.

Người dân hiếu kỳ theo dõi cảnh sát khám xét. Ảnh: Lam Sơn

Khoảng ba tháng qua, khi giá vàng có nhiều biến động, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người dân xếp hàng chờ mua bán, giao dịch vàng ở các cửa hiệu này.

Lê Hoàng