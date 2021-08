Nhiều tài xế bất ngờ với khai báo trực tuyến khi qua chốt

Hàng loạt tài xế ở cửa ngõ Hà Nội chưa nắm được yêu cầu khai báo y tế trực tuyến để lấy mã QR code, nên vẫn phải khai báo bằng giấy khi qua chốt.

Bất ngờ với hình thức khai báo di chuyển mới Khai báo y tế trực tuyến tại chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội, chiều 13/8. Video: Gia Chính

Chiều 13/8, hơn một ngày Bộ Công an triển khai việc quản lý công dân vùng dịch bằng phần mềm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhiều tài xế khi đến cửa ngõ Hà Nội bày tỏ bất ngờ với cách thức quản lý mới này.

Tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhà chức trách bố trí hai làn cho xe di chuyển, ở làn luồng xanh các phương tiện có nhận diện dán trên kính xe được đi thẳng. Những xe không có nhận diện đi vào làn riêng. Cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra giấy đi đường, giấy xét nghiệm Covid-19, những tài xế chưa khai báo y tế được hướng dẫn vào chốt kiểm soát để làm.

Sáu bàn khai y tế đặt giãn cách ở chốt kiểm soát, trên mặt bàn dán sẵn mã vào trang web để tài xế tiện truy cập. Nhiều lái xe sau khi truy cập, lúng túng không biết cách thao tác tiếp theo và được cảnh sát tại chốt hướng dẫn điền các trường thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú.

Cảnh sát hướng dẫn vào khu vực khai báo tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều 13/8. Ảnh: Gia Chính

"Trước đây đi qua các chốt tôi phải lấy giấy để khai báo y tế, tiếp xúc với khá nhiều người. Hôm nay áp dụng hình thức mới, tôi thấy nhanh hơn, thuận tiện và an toàn hơn", tài xế Đặng Công Chính, quê Nghệ An, nói.

Trung tá Lê Ngọc Cương, Công an huyện Thanh Trì, cho biết dù đã triển khai hơn một ngày nhưng hầu hết các lái xe chưa nắm được việc khai báo y tế điện tử, do vậy đơn vị vẫn phải tập trung hướng dẫn, giới thiệu phần mềm mới. Để phòng trường hợp ùn tắc khi lưu lượng xe đông, cảnh sát in sẵn nhiều tập giấy hướng dẫn để tài xế có thể ngồi trên xe tự khai báo.

"Mọi người nên khai báo ở nhà trước khi bắt đầu hành trình, đi qua chốt chỉ cần trình mã QR code để lực lượng chức năng kiểm tra và được đi lưu thông ngay", trung tá Cương nói và cho hay quy trình này chỉ mất chưa tới một phút.

Cảnh sát hướng dẫn cách thức khai báo tại chốt số 7, chiều 13/8. Ảnh: Gia Chính

Sau khi khai báo trên trang web, tài xế được cấp một mã QR code và sẽ trình mã này để nhân viên y tế quét, kiểm tra thông tin; nếu các thông tin khớp với giấy tờ cá nhân, giấy đi đường thì tài xế được qua chốt.

Tại chốt kiểm soát số 7 giữa huyện Thanh Trì (Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên), lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều người dân chưa làm quen với việc khai báo y tế trực tuyến, sử dụng mã QR Code.

Những ngày trước, tại chốt này, nhiều thời điểm hàng chục người dân đi xe máy phải xếp hàng chờ tới lượt gặp nhân viên y tế để khai báo; hôm nay cảnh sát thông báo người dân có thể dùng điện thoại di động để tự khai báo trực tuyến.

"Tôi được địa phương gọi về tiêm vaccine, đã chuẩn bị tinh thần đến chốt kiểm soát sẽ ùn tắc do chờ đợi khai báo, không nghĩ rằng mọi người có thể tự điền thông tin qua điện thoại và khởi hành nhanh chóng", anh Trần Trọng Chương, quê Chương Mỹ, nói.

Công an quét mã QR trước khi cho xe qua chốt, chiều 13/8. Ảnh: Gia Chính

Cầm điện thoại di động trên tay, anh Chương mất khoảng hai phút để điền các thông tin như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ thường trú, tạm trú, nơi đi, đến, thông tin phương tiện và các yếu tố liên quan dịch tễ.

Một cán bộ trực chốt số 7 nói những ngày đầu người dân chưa nắm được việc khai báo trực tuyến nên vẫn còn tình trạng khai báo bằng giấy, dẫn tới mất thời gian. "Nếu mọi người đều thành thạo khai báo trực tuyến thì lực lượng tại chốt sẽ đỡ vất vả và an toàn hơn vì không phải tiếp xúc nhiều", vị này nói.

Từ 11/8, người dân dân dùng máy tính, điện thoại có kết nối mạng để đăng ký khai báo y tế tại suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Khai báo xong, công dân sẽ có một mã QR Code dùng được trong 3 ngày để di chuyển qua các chốt. Việc khai báo này tương tự phần mềm của Bộ Y tế, nhưng bổ sung thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú.

Gia Chính