Nhiều Sở được giữ nguyên tên sau hợp nhất

Sở Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ được giữ nguyên tên sau khi hợp nhất.

Ngày 12/1, Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết nghị quyết 18 hướng dẫn về tên gọi của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện sau khi tinh gọn.

Theo hướng dẫn, Sở Tài chính sẽ giữ nguyên tên sau khi hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính. Sở Nội vụ giữ nguyên tên sau khi hợp nhất Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ.

Sở Xây dựng giữ nguyên tên sau khi hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng. Trường hợp sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng, cũng giữ nguyên tên Sở Xây dựng.

Sở Khoa học và Công nghệ giữ nguyên tên sau khi hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giữ nguyên tên sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý về tôn giáo từ Sở Nội vụ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên Môi trường sau khi hợp nhất sẽ lấy tên Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trụ sở Sở Nội vụ Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Các sở khác cơ bản giữ nguyên tên gọi như hiện nay, gồm: Sở Ngoại vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công Thương, Du lịch, Quy hoạch và Kiến trúc (với TP HCM và Hà Nội), An toàn thực phẩm; Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản được chuyển từ Sở Thông tin và Truyền thông sang Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ, tổ chức bộ máy về giảm nghèo từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội được chuyển sang Sở Nông nghiệp và Môi trường. Chức năng, nhiệm vụ bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội chuyển từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang Sở Y tế.

Chức năng về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành được chuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và sau cai nghiện chuyển từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuyển sang Công an cấp tỉnh. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp chuyển từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh, thành.

Nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cũng chuyển từ Sở Giao thông Vận tải sang Công an tỉnh. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng chuyển từ Sở Thông tin và Truyền thông sang Công an tỉnh.

Hướng dẫn về tên gọi và điều chuyển chức năng, nhiệm vụ của các Sở nêu trên cơ bản tương đồng với tên gọi các Bộ sau hợp nhất.

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị dự kiến ảnh hưởng đến 100.000 người. Dự kiến Trung ương sẽ họp vào tháng 2 để quyết định việc sắp xếp bộ máy của cả hệ thống Chính trị, sau đó Quốc hội sẽ họp để sửa một số luật liên quan.

Viết Tuân