Nhiều siêu thị đầy ắp thực phẩm tươi sống ngày đầu giãn cách

Trước đó, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail cũng cho biết, các mặt hàng thịt tươi, các đại siêu thị Big C, GO! khu vực TP HCM sẽ được tăng cường lên gấp 7 lần (tương ứng 70 tấn mỗi ngày). Còn rau và trái cây sẽ cung ứng khoảng hơn 100 tấn mỗi ngày... Với mặt hàng FMCG (thực phẩm khô) hiện đang tồn kho trên 30 ngày (tương đương 1.800 tấn, tăng 30% so với ngày thường).

Theo đại diện Co.op Xtra Linh Trung, siêu thị đang dồn lực để đẩy mạnh việc giao nhận hàng hoá trực tuyến, hạn chế tình trạng chậm, nghẽn, đồng thời cam kết giao hàng online đến tay khách trong ngày.