Nhiều sao nam thích mặc trang phục nữ của Chanel

Theo Vogue, áo khoác vải tweed của Chanel vốn là biểu tượng của sự nữ tính và thanh lịch. Song thiết kế hiện được nhiều ngôi sao nam lựa chọn như rapper Kendrick Lamar, diễn viên Hàn Quốc Park Seo Joon, rapper G-Dragon.

Mẫu áo khoác do Coco Chanel tạo ra năm 1957, qua nhiều lần cải tiến của Karl Lagerfeld và hiện là Virginie Viard, được làm từ vải dệt mềm, cúc áo khắc chữ C đôi và dây xích vàng lồng trong gấu áo. Nhiều mỹ nhân nổi tiếng từ xưa tới nay phải lòng chúng, trong đó có Công nương Diana, Jackie Kennedy, Rihanna.

Diễn viên Park Seo Joon diện áo khoác vải tweed của Chanel. Ảnh: Chanel

Theo Elle, người khởi xướng cho xu hướng sao nam mặc đồ nữ của Chanel là Pharrell Williams, hiện là giám đốc sáng tạo dòng thời trang nam của Louis Vuitton. Ca sĩ đã mặc những món đồ Chanel dành cho nữ nhiều năm nay. Anh cũng là chàng thơ của Karl Lagerfeld và đã thiết kế bộ sưu tập Chanel Pharrell cho nhà mốt Pháp năm 2019.

Vogue nhận định ảnh hưởng của Williams khiến ngày càng nhiều nam giới mặc quần áo may sẵn dành cho nữ của Chanel, gồm áo len, áo khoác, váy và đáng chú ý nhất là áo khoác vải tweed cổ điển.

Tại buổi trình diễn thời trang cao cấp vào tháng 7 trên bờ sông Seine ở Paris, Lamar xuất hiện trên hàng ghế đầu với "phong cách cụ bà". Ca sĩ diện chiếc quần đen in logo, tạo vẻ luộm thuộm với áo khoác màu kem, đeo chuỗi vòng ngọc trai. Hồi tháng 2/2022, ca sĩ Givēon diện bộ quần áo vải tweed màu đen của Chanel tới Grammy.

Chanel Couture Thu Đông 2023 Show Couture Thu Đông 2023 của Chanel giới thiệu nhiều bộ trang phục cả nam và nữ đều mặc được. Video: Chanel

Bryanboy - tổng biên tập tạp chí Perfect - sắm hơn 60 chiếc áo khoác nữ Chanel cùng nhiều áo len. Anh nói với Wall Street Journal: "Ở Chanel, tôi cảm thấy tự do. Thương hiệu này phù hợp với tôi - một người thấp bé, cao 1,5 m và mặc cỡ 40, 42 hoặc 44 tùy kiểu dáng". So với những bộ suit màu đen và xanh hải quân của đàn ông trông buồn tẻ, Bryanboy thích sự đa dạng và chất lượng hàng dệt may của Chanel.

Theo Cameron Silver, người sáng lập thương hiệu phụ kiện thời trang Decades ở Los Angeles, một năm qua, nhiều khách hàng nam ở Italy đã đặt hàng anh tìm kiếm những chiếc áo khoác Chanel cỡ lớn. Trên Wall Street Journal, Silver nói: "Chiếc áo khoác vải tweed của Coco Chanel vốn lấy cảm hứng từ trang phục dành cho nam giới. Vì vậy, đàn ông yêu thích chúng là hiển nhiên".

Silver cho biết anh có cảm giác Coco Chanel sẽ rất vui khi nguồn cảm hứng của bà, đến từ những người đàn ông trong cuộc đời Coco, giờ đây đã truyền cảm hứng cho những chàng trai tự tin của thế kỷ 21.

Ca sĩ Givēon, biểu tượng thời trang Pharrell Williams và Bryanboy (từ trái sang phải) diện các thiết kế dành cho nữ của Chanel. Ảnh: WireImage

Hầu hết đối thủ thời trang cao cấp của Chanel như Hermès, Valentino, Prada đều sản xuất quần áo nam. Nhu cầu nam giới tìm mua áo khoác nữ tăng cao, nhưng Chanel sẽ không sản xuất quần áo nam hoặc quảng bá quần áo may sẵn cho nam giới.

Theo Vogue, quyết định này của hãng góp phần tạo nên cảm giác độc đáo, làm tăng sự thích thú và thèm muốn những thứ hiếm có của phái mạnh. Rolland Ryan, người mẫu kiêm nhà thiết kế ở Los Angeles, người thường xuyên mặc đồ của Chanel, cho biết: "Khi tôi mua một món đồ từ Chanel, tôi biết rằng khó có thể thấy ai dùng đồ giống mình".

