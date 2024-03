Nhiều sao diện đầm nhà thiết kế Việt ở Oscar

Diễn viên Eugenia Kuzmina, Nicole Kang, Alix Angelis chọn thiết kế của Lê Thanh Hòa tại các sự kiện thuộc Oscar.

Trên thảm đỏ tối 10/3 ở Nhà hát Dolby, Los Angeles, Eugenia Kuzmina mặc đầm lụa tím của Lê Thanh Hòa. Bộ váy làm từ chiffon cao cấp, kết hợp kỹ thuật xếp ly thủ công. Chi tiết trễ vai được cách điệu bằng kỹ thuật draping, tạo điểm nhấn thanh lịch. Bộ váy này cũng từng được Hoa hậu Lương Thùy Linh và Miss Grand 2022 Isabella Menin mặc.

Eugenia Kuzmina diện đầm Lê Thanh Hòa trên thảm đỏ Oscar 2024. Ảnh: Instagram Eugenia Kuzmina

Eugenia Kuzmina, 36 tuổi, là diễn viên, người mẫu Mỹ gốc Nga. Cô từng xuất trên trang bìa của Glamour, tham gia chiến dịch quảng cáo của Hermes, Dior, GAP, L'Oreal, trình diễn cho Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Thierry Mugler. Ngoài làm mẫu, cô còn diễn xuất trong Quarantine LA, Is not It Romantic, Assassin, Operation Fortune: Ruse de Guerre.

Bên cạnh sự kiện chính, Oscar có nhiều hoạt động bên lề, trong đó có bữa tiệc xem lễ trao giải do Elton John tổ chức nhằm gây quỹ AIDS. Năm người đẹp đã chọn đầm của Lê Thanh Hòa trong chương trình này. Nhà thiết kế cho biết các mẫu đầm đều được chuẩn bị và hoàn thiện 1-2 tháng trước Oscar.

Người mẫu Saudi Arabia - Model Roz - diện thiết kế đuôi cá màu vàng gold, đính kết cườm zigzag, nhấn bằng bông hoa sequin. Người mẫu Mỹ Yovanna Ventura diện thiết kế cúp ngực màu đen bằng lụa taffeta, xử lý kỹ thuật draping. Phần tà váy được dựng phom kỳ công, tạo hình bồng bềnh.

Model Roz, Yovanna Ventura, Nicole Kang, Nicole Kang và Ashley Versher (từ trái qua) ở tiệc xem Oscar (Annual Academy Awards Viewing Party 2024) của Elton John. Ảnh: HC

Diễn viên Mỹ gốc Hàn Nicole Kang chọn mẫu váy đỏ dáng mullet tôn chân, nhấn bằng những đường xếp nếp. Diễn viên Nicole Kang chọn đầm hở lưng hiệu ứng ombre bằng các chuỗi cườm, thuộc bộ sưu tập Hoa trên sóng nước. Đạo diễn Ashley Versher diện váy mini đính đá thủ công trên nền vải tulle, phối găng tay đồng điệu.

Lê Thanh Hòa, 38 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Các bộ sưu tập của anh từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week. Một số show cá nhân gây chú ý của nhà thiết kế gồm Lam Vũ, The Oriental Sun, Another Day, Sa Vũ, An, Shadow.

Hơn một năm qua, các thiết kế của anh được nhiều sao quốc tế lựa chọn nhờ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các nền tảng kỹ thuật số. Một số người từng mặc váy của Lê Thanh Hòa là Paris Hilton, mẹ con Heidi Klum, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ Janet Yang, "Nàng tiên cá" Halle Bailey.

Ý Ly