Nhiều phụ nữ âm thầm chịu đựng viêm âm đạo

Viêm phụ khoa là bệnh thường gặp, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe và chất lượng sống, song nhiều chị em âm thầm chịu đựng do thiếu kiến thức cũng như tâm lý ngại khám chữa.

Thông tin được PGS.TS Cung Thị Thu Thủy, nguyên Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết khi tại tọa đàm về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác y tế Việt Nam - Bỉ, tổ chức hôm 2/10, tại Đại sứ quán Bỉ ở Việt Nam.

Thống kê của Bộ Y tế, 90% phụ nữ mắc các bệnh liên quan đến phụ khoa. Đáng nói, số ca mắc bệnh phụ khoa mỗi năm tăng 15-27%. Trong số các bệnh phụ khoa, viêm âm đạo là hay gặp nhất. Bệnh có xu hướng ngày càng trẻ hóa, không chỉ ở những phụ nữ đã lập gia đình, mà cả những thiếu nữ chưa từng quan hệ tình dục cũng mắc viêm âm đạo.

Viêm nhiễm phụ khoa không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản mà còn có nguy cơ dẫn đến vô sinh hoặc ung thư cổ tử cung. Song, nhiều phụ nữ âm thầm chịu đựng, ngại đi khám.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến viêm âm đạo là tạp khuẩn, ký sinh trùng Trichomonas và nấm Candida. Ngoài ra có thể viêm âm đạo hiếu khí, viêm nhiễm hỗn hợp chlamydia và lậu cầu. Khi vi khuẩn có hại xâm nhập, chúng tấn công vi khuẩn có lợi, gây mất cân bằng môi trường âm đạo và gây nên tình trạng viêm nhiễm.

"Tỷ lệ tái nhiễm cao, nhiều chị em đi khám phụ khoa vì bị viêm đi, viêm lại nhiều lần nhưng không biết nguyên nhân vì sao", bác sĩ Thủy nói, thêm rằng nhiều chị em còn tự dùng thuốc điều trị, vệ sinh không đúng cách, thụt tháo vùng kín, tình dục không an toàn... nguy cơ rất lớn gây viêm nhiễm, tái phát.

Đặc biệt, việc sử dụng kháng sinh không đúng cách là một trong những nguyên nhân gây ra nấm phụ khoa. Chị em ngại thăm khám, khi có triệu chứng thường ra hiệu thuốc nhờ dược sĩ kê đơn, trong đơn thuốc thường có kháng sinh. Việc lạm dụng gây ra tình trạng kháng thuốc, bệnh dễ tái phát và chuyển sang mãn tính.

Đại sứ Bỉ Karl Van den Bossche phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thúy Hà

Ở bệnh viện, phác đồ điều trị viêm nhiễm phụ khoa thường kết hợp thuốc đặc hiệu và sản phẩm bổ sung lợi khuẩn để cân bằng lại hệ sinh thái trong môi trường âm đạo. Với các bệnh nhân nặng hơn thì phải làm kháng nấm đồ để lên phác đồ điều trị. Song, bác sĩ Thủy khuyến cáo việc dùng thuốc cần theo đơn và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra, các bệnh nhân cũng cần được tư vấn cách chăm sóc, thay đổi thói quen sinh hoạt, để hỗ trợ điều trị và ngăn tái phát.

Tại lễ ký kết, Đại sứ Bỉ Karl Van den Bossche cũng nhấn mạnh bên cạnh sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của phụ nữ cũng cần được quan tâm. Quan tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ chính là cách để thực hiện quyền bình đẳng giới.

Theo Đại sứ, Bỉ hiện là "gã khổng lồ dược phẩm" lớn nhất thế giới với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 79 tỷ euro trong năm 2024. Bỉ dành 6 tỷ euro cho nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực dược phẩm, với mong muốn giúp mọi người trên toàn thế giới có cuộc sống tốt đẹp hơn, đặc biệt là phụ nữ.

Theo bản ghi nhớ hợp tác y tế, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bao gồm các nghiên cứu lâm sàng đánh giá hiệu quả và tính an toàn của các lợi khuẩn probiotics, prebiotics và nutraceuticals trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Đồng thời hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực, nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ y tế, tạo diễn đàn kết nối giữa các nhà khoa học, bác sĩ và chuyên gia Việt Nam - Bỉ.

Lê Nga