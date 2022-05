Nhiều ôtô chở cuộn thép bị phạt

TP HCMGần một tuần ra quân, CSGT phạt nhiều xe đầu kéo chở cuộn thép nặng hàng chục tấn nhưng chằng buộc không an toàn, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Sáng 13/5, nam tài xế 36 tuổi lái xe đầu kéo rơ-moóc 40 feet chở 8 cuộn thép chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Đến giao lộ Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh, chiến sĩ đội CSGT Đa Phước ra hiệu dừng xe. Khi kiểm tra, 8 cuộn thép, mỗi cuộn 4 tấn, đường kính một mét xếp hàng dọc, san sát nhau được chêm nhiều miếng gỗ, song chỉ có hai cuộn thép ở đầu và đuôi được chằng buộc xích sắt.

Xe đầu kéo chở 8 cuộn thép nhưng chỉ có cuộn đầu và cuối được chằng buộc xích sắt. Ảnh: Đình Văn

Làm việc với cảnh sát, nam tài xế cho biết, chở các cuộn thép này từ công ty ở cảng Tân Thuận về khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, do "không nắm quy định" nên chỉ xích hai đầu để 6 cuộn còn lại kẹp giữa. CSGT giải thích việc làm này là thiếu an toàn dù xe chở đúng tải trọng.

"Cuộn thép dù có xích cũng có nguy cơ rơi xuống đường. Trong khi 6 cuộn thép này không được chằng buộc thì khả năng gây tai nạn rất cao", cảnh sát nói và lập biên bản xử phạt tài xế lỗi chở hàng không ràng buộc chắc chắn, với số tiền 700.000 đồng, giữ bằng lái 7 ngày.

Tương tự, một tài xế khác lái xe container chở 7 cuộn thép nhưng chỉ chằng buộc dây xích ở hai đầu cũng CSGT lập biên bản xử phạt. Tài xế này cho rằng do chở cuộn thép nhỏ, chỉ chạy tốc độ 40 km/h nên không sợ đứt xích.

Động thái tăng cường xử phạt xe chở thép cuộn được CSGT TP HCM thực hiện sau khi địa bàn xảy ra nhiều vụ cuộn thép trên ôtô bị rơi gây nguy hiểm cho người đi đường. Cụ thể CSGT đã phối hợp thanh tra giao thông lập các đoàn kiểm tra ôtô container, đầu kéo, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng... Việc xử lý tập trung ở những tuyến đường, quốc lộ ra vào các kho, cảng.

Theo Phòng cảnh sát giao thông TP HCM, từ đầu năm nay, ba đội, trạm CSGT gồm: Đa Phước, Nam Sài Gòn, Tân Túc xử phạt khoảng 20 xe đầu kéo lỗi chằng buộc không an toàn, tập trung nhiều nhất vào một tuần gần đây. Phần lớn ôtô bị xử lý chạy trên đường Nguyễn Văn Linh - tuyến trung chuyển chủ yếu của mặt hàng thép từ các cảng TP HCM đi các tỉnh.

Tài xế bị CSGT Đa Phước lập biên bản xử phạt. Ảnh: Đình Văn

Theo khoản 1 Điều 24, Nghị định 100/2019, ôtô tải không ràng buộc hàng hóa hoặc ràng buộc chưa chắc bị phạt 600.000-800.000 đồng. Trường hợp vận chuyển hàng hóa không chằng buộc an toàn dẫn đến tai nạn giao thông bị phạt 8-12 triệu đồng, tước giấy bằng lái 2-4 tháng.

Hai tháng gần đây, tai nạn do cuộn thép rơi xuống đường xảy ra phổ biến tại TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Theo Ban An toàn giao thông TP HCM, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn do quá trình xếp dỡ tại xưởng, tài xế và công nhân lơ quy định an toàn. Nhiều tài xế thiếu kinh nghiệm khi chở chạy vận tốc cao, đến các khúc cua, đèn đỏ thắng gấp khiến cuộn thép xê dịch, đứt dây xích.

Giữa tháng 4, Công an TP HCM đã đề xuất Bộ Công an hướng dẫn cụ thể hơn đối với hàng hóa có hình cuộn tròn như cuộn thép sau hàng loạt tai nạn liên quan mặt hàng này. Theo Công an TP HCM, pháp luật chưa có quy định rõ ràng nên lực lượng khó đủ cơ sở để xử lý.

Đình Văn