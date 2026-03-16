Nhiều nước từ chối cử chiến hạm hộ tống tàu dầu đi qua Eo biển Hormuz

Lãnh đạo nhiều nước không đồng ý với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ về việc cử chiến hạm hộ tống tàu qua Eo biển Hormuz.

Truyền thông Anh ngày 15/3 cho biết Thủ tướng Keir Starmer trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông "chưa sẵn sàng" đồng ý với đề nghị gửi tàu chiến.

Văn phòng của Thủ tướng Anh xác nhận hai lãnh đạo đã thảo luận về "tầm quan trọng của việc đưa Eo biển Hormuz mở cửa trở lại", nhưng không nêu chi tiết nội dung. Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband cho biết chính phủ đang "xem xét kỹ lưỡng" những gì có thể làm để mở lại Eo biển Hormuz, nhưng từ chối đưa ra cam kết chắc chắn.

Các lãnh đạo Anh đang cân nhắc việc triển khai máy bay không người lái rà phá thủy lôi nhưng hiện chưa sẵn sàng điều động bất kỳ tàu chiến nào, theo truyền thông Anh.

Ảnh tàu hàng Mayuree Naree bốc khói đen sau khi bị tấn công gần Eo biển Hormuz được công bố ngày 11/3. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 16/3 cũng cho biết nước này không có kế hoạch điều động tàu hải quân hộ tống các tàu thuyền ở Trung Đông. Theo bà Takaichi, Nhật Bản đang xem xét những gì có thể làm "một cách độc lập và trong khuôn khổ pháp luật.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cùng ngày phát biểu trước quốc hội rằng trong tình hình Iran hiện nay, Tokyo "chưa xem xét việc tiến hành một chiến dịch an ninh hàng hải".

Australia, đồng minh an ninh quan trọng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng cho biết sẽ không cử tàu hải quân. "Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề, song đây không phải là điều chúng tôi được yêu cầu thực hiện và Australia cũng không tham gia đóng góp vào nỗ lực này", bà Catherine King, một thành viên trong nội các của Thủ tướng Anthony Albanese, nói.

Tổng thống Mỹ hôm 14/3 kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cử chiến hạm hộ tống tàu dầu đi qua eo biển. Các quan chức Mỹ giấu tên sau đó nói với WSJ rằng ông Trump trong vài ngày tới sẽ thông báo về việc thành lập một liên minh quốc tế để hộ tống tàu hàng qua Eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ thành phần của liên minh này sẽ gồm tàu chiến của những quốc gia nào.

Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ huyết mạch của thế giới, đã gần như bị Iran phong tỏa từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

