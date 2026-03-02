Nhiều nước Trung Đông dừng khai thác dầu khí

Qatar ngừng sản xuất khí hóa lỏng, Israel tạm đóng mỏ khí đốt, trong khi Saudi Arabia đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất nước vì chiến sự.

Ngày 2/3, gã khổng lồ khí đốt QatarEnergy cho biết sẽ ngừng sản xuất các sản phẩm liên quan đến khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Trước đó, ngày 1/3, chính phủ Qatar thông báo một cơ sở thuộc QatarEnergy bị hai thiết bị bay không người lái của Iran tấn công. Giới chức đang đánh giá thiệt hại.

Sản lượng LNG của Qatar tương đương 20% nguồn cung toàn cầu. Quốc gia này cũng là nước xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, đóng vai trò lớn trong việc cân bằng nhu cầu của thị trường châu Âu và châu Á. Khách châu Á hiện chiếm 82% tổng khách hàng của QatarEnergy.

Khói bốc lên tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura (Saudi Arabia) ngày 2/3. Ảnh: Reuters

Tại khu tự trị người Kurd ở Iraq, các công ty như DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas và HKN Energy đã tạm dừng khai thác tại các mỏ dầu, dù chưa ghi nhận thiệt hại. Tháng trước, khu vực này xuất khẩu khoảng 200.000 thùng dầu mỗi ngày qua đường ống đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá dầu thô Brent ngày 2/3 có thời điểm tăng tới 13% lên trên 82 USD một thùng - cao nhất kể từ tháng 1/2025. Chiến sự kéo dài sang ngày thứ 3, khiến hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz gần như tê liệt. Khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua tuyến đường này.

Tại Israel, chính phủ yêu cầu Chevron tạm thời đóng cửa mỏ khí đốt khổng lồ Leviathan. Người phát ngôn của Chevron cho biết các cơ sở của hãng vẫn an toàn. Energean cũng dừng hoạt động tàu khai thác phục vụ các mỏ khí nhỏ hơn.

Tại Iran, nhiều vụ nổ được ghi nhận hôm 28/2 tại đảo Kharg - nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của các cơ sở tại đây.

Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cung cấp khoảng 4,5% nguồn cung toàn cầu. Sản lượng của nước này khoảng 3,3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, cùng 1,3 triệu thùng khí ngưng tụ và các nhiên liệu lỏng khác.

Ngày 2/3, Reuters cũng trích nguồn tin thân cận cho biết Saudi Arabia đã đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này - Ras Tanura (thuộc tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco) sau khi bị một thiết bị bay không người lái tấn công. Cơ sở này có công suất 550.000 thùng một ngày, nằm trong tổ hợp năng lượng trên bờ biển của Saudi Arabia và cũng là một cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng của nước này.

Trên kênh Al Arabiya, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết hai thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn tại đây. Các mảnh vỡ gây ra một đám cháy nhỏ, nhưng không có thương vong.

Tuy nhiên, việc Ras Tanura đóng cửa có thể làm tăng lo ngại về nguồn cung khi việc vận chuyển hàng qua Eo biển Hormuz gần như đình trệ. "Cuộc tấn công nhà máy Ras Tanura đánh dấu bước leo thang đáng kể, khi cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh giờ đây trở thành mục tiêu của Iran", Torbjorn Soltvedt - nhà phân tích tại hãng tư vấn Verisk Maplecroft kết luận.

Hà Thu (theo Reuters)