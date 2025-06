Nhiều người Venice 'không chào đón' đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos

ItalyNhiều người cho rằng đám cưới của MC Lauren Sánchez và tỷ phú Jeff Bezos làm xáo trộn cuộc sống ở Venice, sẽ biểu tình phản đối.

Hiện chưa có thông tin về địa điểm làm lễ, nhưng người dân tin rằng cả hai sẽ tổ chức trên đảo San Giorgio - nằm ở cửa kênh đào Grand Canal. Telegraph ước tính cặp sao tiêu tốn khoảng 10 triệu USD cho dịp trọng đại, dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 26/6. Đây sẽ là lễ cưới lớn nhất Venice kể từ hôn lễ của tài tử George Clooney năm 2014.

Theo trang tin ngày 7/6, sự kiện sắp tới của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và cựu phát thanh viên Lauren Sánchez vấp phản ứng tiêu cực từ người dân và các nhà hoạt động xã hội địa phương. Nhiều người nhận định chuỗi tiệc lớn của ông sẽ biến Venice từ "thành phố di sản" thành "sân chơi của các tỷ phú".

Những ngày qua, một số nơi tại đây xuất hiện áp phích phản đối với khẩu hiệu "Không có chỗ cho Bezos. Không có chỗ cho giới tài phiệt (No space for Bezos. No space for oligarchs)". Đây là lối chơi chữ khi dùng từ "space" vừa có nghĩa không gian trên trời, vừa là chỗ trong tiếng Anh. Ngoài Amazon, ông Jeff Bezos sáng lập công ty hàng không vũ trụ Blue Origin.

Tấm áp phích có hình đầu của tỷ phú Jeff Bezos trên tên lửa mang ý mỉa mai đám cưới của ông. Ảnh: Nick Squires

Telegraph cho biết cuộc biểu tình có thể diễn ra trong suốt thời gian làm lễ. Những người tham gia lên kế hoạch diễu hành dọc các bờ kênh, đi qua quảng trường, mang theo biểu ngữ và đốt pháo khói màu. Theo họ, giới chức Venice không nên "rao bán" thành phố cho người đàn ông giàu thứ ba thế giới - Jeff Bezos, cần bảo vệ "phẩm giá" của Venice.

Trò chuyện với trang tin, Alice Bazzoli - một trong các nhà hoạt động - cho biết chiến dịch không nhắm vào cá nhân Jeff Bezos, mà là hậu quả đám cưới mang lại cho địa phương. Sự kiện được cho sẽ làm gián đoạn cuộc sống thường ngày của mọi người nhưng không mang nhiều lợi ích cho họ. Đồng thời, nhiều khu vực công cộng có thể bị phong tỏa, toàn bộ taxi nước có thể bị bao trọn để phục vụ hôn lễ.

"Ông Bezos gần như chiếm trọn thành phố để làm lễ cưới, trả một khoản kếch xù để hưởng đặc quyền. Điều này sẽ làm nghiêm trọng hơn mọi vấn đề của chúng tôi - cuộc sống tại Venice vốn đã khó khăn vì tác động của du lịch đại chúng", Alice Bazzoli nói thêm.

Cựu phát thanh viên Lauren Sánchez và doanh nhân Jeff Bezos tại tiệc hậu Oscar năm 2023. Ảnh: WireImage

Marta Sottoriva - một nhà hoạt động khác - trao đổi với Telegraph trong lúc chuẩn bị biểu ngữ cho việc biểu tình. "Đám cưới sẽ mang lại lợi ích cho rất ít nhóm người, chẳng hạn như chủ các khách sạn sang trọng, nhà quản lý hãng taxi nước. Tất cả đều kiếm rất nhiều tiền từ du lịch. Việc này hoàn toàn không có lợi cho dân thường", cô nói.

Với nhiều dân địa phương, lễ cưới của tỷ phú còn là "ví dụ cực đoan của thực trạng thương mại hóa thành phố". Theo đó, nhiều người không còn khả năng chi trả tiền thuê, mua nhà ở do các căn hộ đều được bán cho người nước ngoài, cho khách du lịch thuê. Họ cũng đối mặt tình trạng thiếu hụt nhà xã hội (publicing houses) nghiêm trọng, phải chuyển đến đất liền và những nơi có giá bất động sản rẻ hơn để sinh sống.

"Venice đang trở thành một công viên giải trí như thể 'Disneyland mang tính văn hóa'", Marta Sottoriva nhận định.

Lauren Sánchez, Jeff Bezos dự tiệc ở Nhà Trắng Lauren Sánchez, Jeff Bezos dự tiệc ở Nhà Trắng hồi tháng 4. Video: Pagesix

Phía giới chức Venice có cái nhìn tích cực hơn. Trò chuyện với trang tin, thị trưởng Luigi Brugnaro nhấn mạnh đây sẽ là "một sự kiện tuyệt vời", không gây xáo trộn cuộc sống người dân. Ông nói chỉ khoảng 200 khách tham dự - số lượng có thể chấp nhận, giới thiệu Venice từng là nơi đăng cai nhiều chương trình quốc tế. Ông cũng khẳng định tỷ phú không đặt lượng lớn thuyền gondola và taxi nước như một số trang báo đưa tin.

Ngoài ra, ông Brugnaro nói biết ơn khi Jeff Bezos chọn nơi này. Theo ông, địa phương sẽ nhận nhiều lợi ích kinh tế sau đó do lễ cưới "củng cố vai trò của Venice như một nơi của những cuộc gặp gỡ, hiếu khách". Thị trưởng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính quyền là "đảm bảo thành phố hoạt động bình thường, không gây bất tiện cho mọi người".

Tuy nhiên, Marta Sottoriva bác bỏ quan điểm thành phố hưởng lợi ích kinh tế. Cô cho rằng các khách mời, chẳng hạn như Kim Kardashian - một trong những người bạn của Lauren Sánchez - không ăn tại nhà hàng địa phương. Ngôi sao truyền hình nổi tiếng có thể dẫn theo đầu bếp riêng.

Theo CNN, hôn lễ của Lauren Sánchez và Jeff Bezos sẽ diễn ra trên siêu du thuyền Koru trị giá 500 triệu USD ngoài khơi Venice. Danh sách khách mời dự kiến toàn sao hạng A và các nhân vật quyền lực.

Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2019, sau khi Bezos tuyên bố ly hôn nhà văn MacKenzie Scott. Cùng thời điểm, Sánchez chia tay người chồng chung sống 13 năm, Patrick Whitesell. Cặp sao tổ chức đính hôn trên du thuyền Koru bên bờ biển Amalfi, Italy tháng 8/2023. Theo L'Officiel Mỹ, Bezos cầu hôn Sánchez với chiếc nhẫn kim cương 20 carat trị giá 2,5 triệu USD.

Jeff Bezos sinh năm 1964, là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Ông nổi tiếng khi sáng lập và xây dựng Amazon như một cửa hàng sách trực tuyến, sau đó mở rộng thêm các sản phẩm, dịch vụ thương mại điện tử. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, ông đưa Amazon trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới. Năm 2021, ông thôi chức Giám đốc điều hành. Theo Forbes, Jeff Bezos hiện là người giàu thứ ba trên thế giới với 221 tỷ USD, xếp sau "trùm công nghệ" Elon Musk và nhà sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg.

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Cô còn là diễn viên, chủ hãng phim Black Ops Aviation và tác giả truyện thiếu nhi. Tháng 4, cô gây chú ý khi thực hiện chuyến bay vào rìa vũ trụ cùng phi hành đoàn toàn nữ, trong đó có Katy Perry. Ngoài ra, cô có một con trai với bạn trai cũ - cầu thủ bóng bầu dục Tony Gonzalez.

Phương Thảo (theo Telegraph)