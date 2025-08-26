Nhiều người uống cà phê ngọt vì sợ đắng

Dù đã dặn đi dặn lại em pha chế 'cho ít đường em nhé' nhưng tôi vẫn nhận được ly cà phê rất ngọt.

Tôi thích uống cà phê ở quán bưng sẵn phin còn đang bốc khói ra cho khách, kèm một hủ đường nhỏ. Giọt cà phê cuối cùng rớt xuống cũng là lúc khách bắt đầu cho đường vào, theo ý thích.

Nhưng hiện tại, tôi thấy khó tìm những quán như vậy. Hiện nay phần nhiều quán cà phê pha máy, cho đường nước pha sẵn vào.

Nhân viên như thể tiện tay, mỗi lần ấn nút là một lượng nước đường rất nhiều vào ly cà phê. Có lần tôi tức giận vì đã nhắc cho ít đường, nhưng sau khi nhận được ly cà phê, hút thử một ngụm thì tôi thấy không khác gì ly chè vì quá ngọt. Tôi phản ánh thì em nhân viên còn bảo, em thấy đường như vậy là bình thường, nhiều anh còn uống ngọt hơn cơ.

Chuyện không dừng ở ly cà phê. Trà sữa, nước ngọt, bánh ngọt... đang ngập tràn đời sống thường nhật, nhất là giới trẻ.

Đi đâu cũng thấy một chiếc ly nhựa cỡ lớn, bên trong đầy ắp đá, trân châu, lớp kem, đường. Thói quen ăn ngọt, uống ngọt dần trở thành chuẩn mực, đến mức người uống nhạt hơn một chút bị coi là "lạt miệng" và làm khó pha chế vì dặn đi dặn lại "ít đường" nhiều lần.

Ăn mặn hay ăn ngọt quá mức đều dẫn tới hệ quả sức khỏe nghiêm trọng, nhưng khác biệt ở chỗ, đường thường được xem nhẹ vì nó đi kèm với sự dễ chịu, với cảm giác vui vẻ, sảng khoái tức thì, tràn đầy "năng lượng".

Minh Hải