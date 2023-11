Nhiều người trẻ mắc bệnh tình dục do quan hệ sớm

Hà NộiBệnh viện Da liễu Trung ương mỗi năm điều trị 4.000-5.000 ca lây truyền bệnh qua đường tình dục, gần 30% bệnh nhân tuổi 15-24.

Thông tin được Tiến sĩ Phạm Thị Minh Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết tại Hội nghị Da liễu toàn quốc năm 2023, ngày 24/11. Hội nghị là dịp các chuyên gia trao đổi, cập nhật chuyên môn điều trị các bệnh về da liễu, các bệnh lý tự miễn, rối loạn miễn dịch, ung thư da, bệnh phòng, bệnh tình dục...

Thống kê tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, số lượng bệnh nhân nam tới khám các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục nhiều gấp đôi so với nữ. Độ tuổi trung bình là 29. Nhóm hay gặp nhất là những người có nghề nghiệp công nhân và dịch vụ. Tỷ lệ người bệnh là học sinh tuổi 12-18 là 4,2% và nhóm sinh viên 18-22 tuổi là 22,6%.

"Hiện nay bệnh nhân đến khám vì các bệnh xã hội đa dạng về lứa tuổi, số lượng cũng nhiều hơn. Nguyên nhân là giới trẻ có xu hướng quan hệ tình dục sớm và quan hệ không an toàn ngày càng tăng", bác sĩ Phương nói.

Các bệnh nhân này chủ yếu đến viện với triệu chứng tiết dịch niệu đạo, âm đạo; xuất hiện nốt sùi hay vết trợt vùng sinh dục. Một số phát hiện bệnh khi khám sức khỏe hoặc hiến máu làm xét nghiệm nhanh sàng lọc. Các bệnh lý hay gặp nhất là sùi mào gà, lậu và giang mai.

Đơn cử, một nữ sinh 15 tuổi ở Hà Nội được mẹ đưa đến viện khám mới đây, cho biết đã có thời gian dài quan hệ tình dục với bạn trai. Mấy tháng trước, cô phát hiện vùng kín có dấu hiệu bất thường nhưng không đi khám, đến khi sờ thấy các nốt sẩn mới đi viện. Bác sĩ Phương khám phát hiện bệnh nhân có nhiều tổn thương sùi mào gà, tư vấn điều trị bằng laser đốt sùi. Bác sĩ khuyến khích bạn trai của nữ sinh đến viện khám do nhiều khả năng đã bị lây nhiễm.

Tiến sĩ Phạm Thị Minh Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, tại hội nghị ngày 24/11. Ảnh: L.Nga

Quan hệ tình dục không an toàn là một trong các con đường chủ yếu lây truyền bệnh xã hội. Thống kê trên thế giới mỗi năm có khoảng 10 triệu ca mắc mới bệnh lây truyền qua đường tình dục thuộc lứa tuổi 15-24. Còn tại Việt Nam, theo nghiên cứu về hành vi sức khỏe học sinh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện, kết quả công bố năm ngoái, tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp hai lần, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019.

"Mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khi ở độ tuổi thanh thiếu niên khiến nhóm này dễ mặc cảm, nếu không may bị lộ thông tin có thể gây ra sự kỳ thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý vốn chưa vững vàng của bệnh nhân", bác sĩ Phương nói, thêm rằng những người bệnh này thường thiếu kiến thức, dẫn tới khám phát hiện và điều trị muộn, trở thành nguồn lây cho cộng đồng.

Trẻ nhỏ cũng có thể mắc các bệnh lý xã hội, tuy nhiên không phổ biến. Theo bác sĩ Phương, bệnh viện đã điều trị cho các bà mẹ mang thai không được sàng lọc những bệnh lây truyền qua đường tình dục như viêm gan B, giang mai, lậu... dẫn tới trẻ sinh ra bị nhiễm bệnh.

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyên không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 đối với nam và trước 18 tuổi đối với nữ. Đây là độ tuổi được pháp luật cho phép kết hôn. Lúc này, cơ thể đã hoàn chỉnh và giới trẻ có chuẩn bị về thể chất, tâm lý, kiến thức sinh sản để bảo vệ bản thân và đối tác.

Lê Nga