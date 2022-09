Nhiều người trẻ mắc bệnh tình dục

Hà NộiBệnh viện Da liễu Trung ương điều trị gần 3.100 ca các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong nửa đầu năm, 30% bệnh nhân tuổi 15-24.

Ngày 19/9, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng phòng Đào tạo Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhận định so với trước, hiện nay lứa tuổi bệnh nhân đến khám vì các bệnh xã hội đa dạng hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Nguyên nhân là giới trẻ có xu hướng quan hệ tình dục sớm và quan hệ không an toàn ngày càng tăng.

Như Nam, 18 tuổi, sau hai tuần đi massage và "thân mật" với nữ nhân viên làm nghề xoa bóp, đã bị đau rát họng, uống thuốc một tuần không khỏi. Đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám, Nam cho biết "chưa quan hệ tình dục" mà chỉ có những cử chỉ thân mật như hôn, thơm cô nhân viên massage. Bệnh nhân có các biểu hiện họng đỏ, sưng hạch vùng cổ cùng với yếu tố dịch tễ là có hành vi tình dục không an toàn, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Kết quả xét nghiệm cho thấy Nam mắc bệnh lậu ở hầu họng - hậu quả do oral sex (quan hệ qua đường miệng).

Lậu là một trong nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục (còn gọi bệnh xã hội), gặp ở cả nam và nữ, có thể gây nhiễm trùng cơ quan sinh dục, hậu môn, trực tràng và đặc biệt là họng miệng. Đau vùng hầu họng là triệu chứng chung có thể gặp ở cả hai giới nếu mắc lậu họng. Bệnh phổ biến ở người trong độ tuổi quan hệ tình dục, trong đó nhiều thanh, thiếu niên độ tuổi 15-24.

Quan hệ tình dục không an toàn là một trong các con đường chủ yếu lây truyền bệnh xã hội. Theo nghiên cứu về hành vi sức khỏe học sinh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện, kết quả công bố năm ngoái, tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp hai lần, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019. Ngoài ra, các bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từng tiếp nhận các ca bệnh lây qua đường từ mẹ truyền sang con (như bệnh giang mai, lậu) trong quá trình sinh nở, hoặc lây qua đường tiếp xúc, chăm sóc hàng ngày.

"Hầu như buổi khám nào của tôi cũng có bệnh nhân điều trị các bệnh lây qua đường tình dục, cả nam và nữ", bác sĩ Tuyến nói và thêm rằng tỷ lệ nam giới mắc bệnh nhiều hơn, do biểu hiện lâm sàng của phái nam rõ ràng, rầm rộ và dễ nhận biết hơn so với triệu chứng âm thầm, mờ nhạt ở nữ.

Theo bác sĩ Tuyến, có nhiều căn nguyên gây nên các bệnh qua đường tình dục này, có thể là vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng. Trong nhóm vi khuẩn, ba tác nhân hay gặp nhất là giang mai, lậu, chlamydia. Trong khi đó virus Herpes và HPV là hai tác nhân hay gặp nhất trong nhóm virus, gây tổn thương mụn nước, sùi tương ứng.

Ngườ trẻ mắc các bệnh lây qua đường tình dục chia thành 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là người không có biểu hiện, triệu chứng nhưng vì lo lắng nên kiểm tra, xét nghiệm, tầm soát bệnh. Thứ hai, bệnh nhân có triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, tiết dịch, sùi... đường tiết niệu, sinh dục, hậu môn, miệng họng... Nhóm còn lại là bệnh nhân không có triệu chứng nhưng có hành vi nguy cơ, tự tìm hiểu thông tin, nhầm lẫn triệu chứng của bệnh lý khác hoặc tự cho rằng mình bệnh nên đi khám.

Bác sĩ Tuyến cho biết khám các bệnh xã hội cho bệnh nhân tuổi 15-24 cũng có sự khác biệt so với các lứa tuổi khác. Nhiều bệnh nhân lứa tuổi học sinh, được bố mẹ đưa đi khám vì lo lắng bất thường tuổi dậy thì. Có trường hợp biểu hiện bệnh như tổn thương sùi sinh dục, nhưng bệnh nhân nhất định không thừa nhận đã từng quan hệ. "Thậm chí, có bệnh nhân là học sinh nữ, bố mẹ kiên quyết cho rằng con còn nhỏ tuổi, không thể quan hệ tình dục được nên phản ứng khá gay gắt với con và bác sĩ. Để xử lý những tình huống này, các bác sĩ phải tách riêng bệnh nhân và cha mẹ, lúc này bệnh nhân mới thú nhận từng quan hệ tình dục", bác sĩ nói.

Theo bác sĩ nhóm bệnh nhân dưới 18 tuổi là nhóm tuổi nhạy cảm, cần được sự chia sẻ cũng như sự chấp thuận của bố mẹ trong quá trình thăm khám và điều trị để mang lại hiệu quả tốt nhất. Các bác sĩ ngoài chuyên môn chữa bệnh còn phải tư vấn về tâm lý sao cho phụ huynh hiểu và đồng hành cùng con.

Quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ, hoặc có những hành vi không an toàn sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, lậu, giang mai, HPV, viêm gan B... Để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyên không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 đối với nam và trước 18 tuổi đối với nữ. Đây là độ tuổi được pháp luật cho phép kết hôn. Lúc này, cơ thể đã hoàn chỉnh và giới trẻ có chuẩn bị về thể chất, tâm lý, kiến thức sinh sản để bảo vệ bản thân và đối tác. Gia đình, nhà trường cũng gần gũi, quan tâm giáo dục giới tính cho trẻ.

Lê Nga