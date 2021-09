Nhiều người tải nhầm ứng dụng An Sinh

Một ứng dụng tên An Sinh Xã Hội nhận nhiều lượt tải, kèm theo hàng trăm đánh giá 1 sao vì bị nhầm với ứng dụng An Sinh của TP HCM.

Ngày 1/9, Trung tâm An sinh xã hội TP HCM giới thiệu ứng dụng An Sinh để người dân vào đăng ký nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, khi tìm kiếm với từ khóa "an sinh" trên Google Play, ứng dụng của TP HCM xếp hạng 4, sau một số ứng dụng cũng có chữ "An Sinh" khác. Điều này khiến nhiều người tải nhầm, dẫn đến đánh giá tiêu cực.

Ứng dụng An Sinh khác với ứng dụng An Sinh Xã Hội. Ảnh: Lưu Quý

Trong số này, An Sinh Xã Hội là ứng dụng bị nhầm lẫn nhiều nhất. Đến 3/9, ứng dụng ghi nhận hơn 10.000 lượt tải, vươn lên vị trí thứ 6 về số lượt tải ở hạng mục ứng dụng miễn phí cho Doanh nghiệp. Tuy nhiên, ứng dụng nhận về hàng trăm đánh giá tiêu cực vì không thể đăng ký nhận hỗ trợ.

"Ứng dụng tệ, không có chỗ để bấm vào đăng ký nhận hỗ trợ. Không hiểu sao chưa hoàn thiện đã giới thiệu rồi", người dùng Tiến Lê bình luận, kèm điểm 1 sao. Hàng loạt đánh giá 1 sao khiến ứng dụng này hiện chỉ có điểm trung bình 1,3 sao.

An Sinh Xã Hội thực chất là ứng dụng do công ty Databay phát triển, phục vụ công tác quản lý, khai thác tìm kiếm, thống kê, báo cáo của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Ứng dụng được được phát hành từ năm 2019 và không liên quan đến công tác hỗ trợ tại TP HCM.

Trong khi đó, ứng dụng An Sinh của TP HCM cho phép người dân trực tiếp gửi các yêu cầu cấp bách của mình để nhận hỗ trợ như nhu yếu phẩm, thuốc men, thiết bị y tế, tiền mặt... Ứng dụng thu hút hơn 50.000 lượt tải sau hai ngày phát hành.

Theo khuyến cáo, người dùng cần tìm đúng ứng dụng của "Trung tâm An sinh Thành phố Hồ Chí Minh", hoặc tải từ đường link bit.ly/appansinh. Ứng dụng hiện mới có trên Google Play cho thiết bị Android, chưa có cho người dùng iOS.

Trong buổi phát sóng trực tiếp Dân hỏi - Thành phố trả lời tối 1/9, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP HCM, cho biết: "Ứng dụng vẫn còn ở giai đoạn đầu phát triển, cần cải thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dân. Cơ sở dữ liệu thông tin đăng ký của người dân có thể còn thiếu. Trong quá trình sử dụng ứng dụng, nếu thấy thiếu tên mình, người dân có thể liên hệ địa phương để được cập nhật danh sách cần hỗ trợ".

Tình trạng tải nhầm ứng dụng cũng từng xảy ra với Bluezone. Hồi tháng 8 năm ngoái, một ứng dụng tên Bluzone của nước ngoài lọt top tải nhiều tại Việt Nam, do nhiều người tưởng là ứng dụng truy vết Bluezone.

Lưu Quý