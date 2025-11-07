Nhiều người tại căn cứ Mỹ nhập viện vì 'gói hàng chứa bột trắng'

Gói hàng khả nghi chứa bột trắng được chuyển đến căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland của Mỹ, khiến nhiều người đổ bệnh và nhập viện, theo CNN.

CNN ngày 6/11 cho biết giới chức căn cứ liên hợp Andrews đã ra lệnh sơ tán một tòa nhà sau khi "gói hàng khả nghi" được mở.

"Tòa nhà và công trình liền kề đã được sơ tán để phòng ngừa, hàng rào an ninh cũng được thiết lập. Lực lượng ứng phó khẩn cấp tại căn cứ Andrews đã tới hiện trường, xác định không có mối đe dọa và bàn giao hiện trường cho Văn phòng Điều tra Đặc biệt", thông báo tại căn cứ có đoạn.

Dàn tiêm kích F-16 của đội nhào lộn Thunderbirds tại căn cứ liên hợp Andrews hồi tháng 9. Ảnh: AFP

Hai nguồn tin thân cận với nhóm điều tra cho biết gói hàng khả nghi "chứa chất bột màu trắng chưa xác định". Sau khi nó được mở, một số người đã đổ bệnh và được chuyển tới Trung tâm Y tế Malcolm Grow trong căn cứ, song chưa rõ mức độ nghiêm trọng.

Đội xử lý vật liệu độc hại không phát hiện thứ gì nguy hiểm sau khi kiểm nghiệm sơ bộ tại hiện trường, song cuộc điều tra vẫn diễn ra. Địa điểm mở gói hàng, nằm ở tòa nhà đặt Trung tâm Sẵn sàng chiến đấu của Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ (ANGRC), vẫn bị phong tỏa.

"Tổ điều tra cũng đang xem xét nội dung tuyên truyền chính trị bên trong gói hàng", hai nguồn tin cho hay.

Matt Ebarb, phát ngôn viên Không đoàn số 316 đóng tại căn cứ Andrews, xác nhận rằng "nhiều người cảm thấy ốm" sau khi gói hàng được mở, thêm rằng cơ sở đã hoạt động bình thường trở lại sau khi xác định không có mối nguy hiểm cận kề.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Trump (trái) tại căn cứ liên hợp Andrews hôm 5/11. Ảnh: AFP

Lãnh đạo cấp cao Mỹ, trong đó có Tổng thống, Phó tổng thống và các bộ trưởng, thường xuyên đến căn cứ Andrews để lên chuyên cơ đi công tác. Đây cũng là nơi đóng quân của chuyên cơ Không lực Một và Tổng thống Donald Trump vừa tới căn cứ này hôm 5/11.

ANGRC đóng vai trò cầu nối giữa Cục Vệ binh Quốc gia và các đơn vị Không quân Vệ binh Quốc gia ở các bang.

