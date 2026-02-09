Nhiều người đi tiêm uốn ván cận Tết do tai nạn

Gặp tai nạn trên đường đi phượt, Hoàng Kim, 21 tuổi và bạn gái xử lý vết thương, sau đó tiêm vaccine uốn ván.

Cả hai đều cùng quê Đắk Lắk, là sinh viên năm thứ ba tại một trường đại học ở TP HCM. Tranh thủ cuối tuần trước khi về quê nghỉ Tết, Kim cùng nhóm bạn rủ nhau đi chơi ở hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai) bằng xe máy. Lúc về, trời tối và đường nhiều ổ gà khiến Kim và bạn gái bị ngã, trầy xước tay chân.

Hai người sơ cứu bằng cách rửa dưới vòi nước sau đó sát khuẩn bằng oxy già, rồi trở về nhà. Đến khi bạn bè nhắc tiêm phòng uốn ván, họ mới tìm hiểu về bệnh, đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ để tiêm ngừa ngay hôm sau. Bác sĩ đánh giá vết thương rộng, chỉ định cả hai tiêm ba mũi vaccine uốn ván và tiêm thêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván.

Điều dưỡng đang tiêm huyết thanh ở cánh tay để test cho Kim. Ảnh: Hoàng Dương

"Quá trình test huyết thanh thuận lợi, không bị phản ứng nghiêm trọng nên tôi được tiêm đầy đủ trong một lần. Sắp tới sẽ tiêm thêm hai mũi vaccine cho đủ phác đồ", Kim nói, thêm rằng, để thuận tiện cho lịch trình về quê nghỉ Tết, một tháng sau chàng trai sẽ tiêm mũi vaccine thứ hai ở quê.

Lương Nhung, 26 tuổi, quê Lâm Đồng, cũng đi tiêm uốn ván do dẫm phải đinh nhọn khi đang đi bộ trên đường. Vết thương rất nhỏ nhưng sâu, rướm máu. Cô gái đang làm việc tại một cơ sở y tế ở TP HCM nên hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh uốn ván, vội vàng đi tiêm ngừa.

Tại trung tâm tiêm chủng, bác sĩ đánh giá vết thương sâu, có nguy cơ cao phơi nhiễm mầm bệnh uốn ván. Vì không rõ lịch sử tiêm chủng, Nhung cần tiêm cả vaccine và huyết thanh.

"Tôi chỉ biết hồi nhỏ xíu đã được tiêm ngừa, nhưng không nhớ có nhắc lại hay không. Sau đợt này, tôi sẽ lưu ý để tiêm nhắc vaccine đầy đủ", Nhung nói.

Cuối ngày, chị Vân đưa con trai 8 tuổi đi tiêm nhắc một mũi vaccine 3 trong 1 phòng các bệnh uốn ván, bạch hầu, ho gà. Cậu bé bị thương ở chân khi đang nô đùa với bạn trong sân trường. Vết thương kéo dài nơi bắp chân. Ngay khi cậu bé tan học liền được mẹ dẫn đi tiêm phòng bệnh.

Vết thương ở chân con trai chị Vân. Ảnh: Hoàng Dương

Bác sĩ Huỳnh Trần An Khương, Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết giai đoạn cận Tết, gần 260 Trung tâm tiêm chủng VNVC trên cả nước ghi nhận nhiều người dân đi tiêm uốn ván do bị thương. Người dân đến tiêm vì các lý do như tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động, điển hình như: giẫm đinh, gai, đứt tay, kẹt tay vào cửa sắt, động vật cắn cào... Nhiều người trong số đó đã xử lý vết thương tại nhà đúng cách, gồm rửa vết thương dưới vòi nước chảy, lấy dị vật nếu có, sau đó sát trùng và đi tiêm ngừa.

Bác sĩ Khương lưu ý dịp Tết người dân gia tăng đi lại, dọn dẹp nhà cửa, trẻ nghỉ học ở nhà nên dễ xảy ra tai nạn. Các vết thương dù nhỏ cũng tạo điều kiện cho bào tử uốn ván có mọi nơi ở môi trường như đất, cát xâm nhập gây bệnh. Vì vậy, người dân nên lưu ý để phòng ngừa uốn ván trong dịp này.

Người chưa tiêm đầy đủ vaccine trước đó và vết thương sâu, bẩn có thể được chỉ định thêm huyết thanh kháng uốn ván. Lý do, vaccine uốn ván cần thời gian để kích thích cơ thể sinh kháng thể. Huyết thanh kháng uốn ván cung cấp miễn dịch tự động tức thì giúp trung hòa độc tố trong thời gian chờ vaccine tạo kháng thể bảo vệ lâu dài.

Để tránh việc tiêm huyết thanh uốn ván bất tiện, mọi người nên đến cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ kiểm tra lịch sử và chỉ định tiêm dự phòng trước phơi nhiễm. Lịch tiêm gồm ba mũi, khi có vết thương nặng chỉ cần tiêm nhắc một mũi, không cần tiêm huyết thanh hoặc nhắc lại một mũi sau mỗi 10 năm.

Nhung đến VNVC để tiêm ngừa uốn ván. Ảnh: Hoàng Dương

Uốn ván là bệnh truyền nhiễm cấp tính do ngoại độc tố của vi khuẩn uốn ván gây ra. Mầm bệnh uốn ván có ở mọi nơi trong môi trường tự nhiên, có thể tồn tại tới 5 năm trong đất cát, xâm nhập qua vết thương hở dù rất nhỏ và gây bệnh.

Bệnh uốn ván có biểu hiện là co cứng cơ, bắt đầu từ cơ hàm sau đó lan ra cơ toàn thân, gồng giật theo cơn, đặc biệt khi có kích thích khiến người bệnh vô cùng đau đớn. Mắc uốn ván nặng còn dẫn đến biến chứng suy hô hấp, rối loạn thần kinh thực vật, suy thận cấp, viêm phổi. Thời gian điều trị kéo dài, tốn kém nhiều chi phí, sức lực và cần thời gian dài để hồi phục, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Thế Anh

*Tên nhân vật được thay đổi.