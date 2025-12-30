Nhiều người đi mua vàng khi giá giảm gần 4 triệu đồng

Nhiều người xếp hàng dài tại các điểm giao dịch để mua vàng khi giá giảm gần 4 triệu đồng, về sát 154 triệu một lượng hôm nay.

Sáng 30/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 152,2 - 154,2 triệu đồng, giảm 3,8 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng giảm về 147,5 - 150,5 triệu đồng, thấp hơn 3,6 triệu đồng một lượng so với ngày 29/12. Nhẫn trơn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm xuống 150 - 153 triệu đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn mua bán quanh 151,7 - 154,7 triệu.

Tính thêm cả phiên giảm hôm qua, mỗi lượng vàng trong nước đầu ngày thấp hơn so với vùng đỉnh 5,5 triệu đồng một lượng, tương đương mức giảm gần 3,5%. Còn so với đầu năm, giá vàng vẫn ghi nhận hiệu suất sinh lời xấp xỉ 80%.

Đến đầu giờ chiều, mỗi lượng vàng miếng trong nước đảo chiều tăng nhẹ 500.000 đồng, lên 152,7 - 154,7 triệu. Vàng nhẫn trơn tại SJC mua bán tại 147,8 - 150,8 triệu. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn trơn 152,5 - 155,5 triệu, còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI là 150 - 153 triệu.

Theo ghi nhận của VnExpress, tại Hà Nội, nhiều người hôm nay xếp hàng bên trong cửa tiệm của thương hiệu Phú Quý trên đường Cầu Giấy để mua vàng. Nhân viên tại đây cho biết mỗi người được mua tối đa 5 chỉ nhẫn tròn trơn.

"Số lượng người đến mua đông nhưng nguồn cung giới hạn, chúng tôi không thể bán nhiều hơn", nhân viên này nói.

Anh Đạt, một nhân viên văn phòng có thói quen tích trữ vàng, nói tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi mua khi thấy giá giảm sâu. Tuy nhiên, người đàn ông này cũng bất ngờ vì lượng người mua hôm nay vẫn rất lớn. "Tôi đã đi 3-4 cửa hàng nhưng chưa mua được", nhân viên văn phòng này chia sẻ và kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trở lại sau đợt điều chỉnh sâu.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên cùng tuyến đường, thương hiệu này đã hết các sản phẩm nhẫn trơn và vàng rồng Thăng Long từ 10h30. "Lượng người hôm nay đến bán đông hơn mọi hôm, nhưng nguồn cung vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu mua vào của người dân", một nhân viên tại cơ sở này cho biết và hẹn khách hàng ngày mai quay lại.

Ở TP HCM, các cửa hàng của SJC và Mi Hồng cũng đều hết vàng nhẫn từ buổi sáng. Nhân viên của Mi Hồng cho biết đến 10h, cửa hàng phát 500 phiếu. Nhiều người liên tục đến hỏi mua vàng nhẫn hoặc miếng nhưng phải quay về khi cửa hàng báo hết hàng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 9h30 theo giờ Hà Nội giao dịch tại 4.355 USD một ounce, giảm hơn 200 USD từ vùng đỉnh, tương đương mức giảm 4%. Diễn biến này được các chuyên gia đánh giá do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới được thu hẹp về vùng 15,5 triệu đồng.

Giá bạc cũng đi xuống, ghi nhận mức biến động mạnh hơn so với vàng. Mỗi ounce bạc thế giới đã giảm hơn 12% từ đỉnh, xuống 73 USD một ounce. Riêng trong sáng nay, giá bạc trong nước giảm 2,4% so với cuối ngày hôm qua, về dưới 3 triệu đồng một lượng. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 2,765 - 2,85 triệu đồng. Công ty Sacombank - SBJ mua bán bạc miếng tại 2,84 - 2,9 triệu đồng.

Quỳnh Trang