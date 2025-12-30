Giá vàng thế giới giảm hơn 200 USD

Hoạt động bán chốt lời sau khi giá lập đỉnh khiến giá vàng và nhiều kim loại quý khác lao dốc trong phiên đầu tuần.

Chốt phiên giao dịch 29/12, giá vàng thế giới giao ngay giảm 201 USD xuống 4.331 USD một ounce. Sang phiên 30/12, giá hiện nhích nhẹ lên 4.344 USD.

Kim loại quý vừa lập đỉnh mới cuối tuần trước, với 4.549 USD. Diễn biến hôm qua được cho là do nhà đầu tư bán chốt lời. "Tất cả kim loại quý gần đây đều tăng giá hoặc lập kỷ lục mới. Chúng ta đang chứng kiến hoạt động chốt lời sau diễn biến đó", David Meger - Giám đốc Giao dịch kim loại tại High Ridge Futures nhận định.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên 29/12. Đồ thị: Kitco

Daniel Ghali - chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities cho rằng giá các kim loại quý càng giảm mạnh do thanh khoản thấp trong dịp nghỉ lễ.

Ngoài vàng, bạc cũng mất 9,5% phiên đầu tuần, sau khi lập đỉnh tại 83,62 USD một ounce trước đó. Bạch kim giảm 14,5% sau khi chạm 2.478 USD. Palladium mất tới 16%, hiện còn 1.617 USD.

Từ đầu năm, giá vàng đã tăng 65%. Đây là công cụ trú ẩn truyền thống, thường có diễn biến tốt trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Bạch kim và palladium cũng tăng giá năm nay. Mức tăng của bạc cao nhất, với 147% từ đầu năm đến nay, do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu sử dụng trong công nghiệp lẫn đầu tư ngày càng tăng.

"Tôi tin rằng các yếu tố cơ bản về nguồn cung thắt chặt của bạc vẫn là yếu tố hỗ trợ thị trường. Giá vẫn tăng trong năm 2026", Meger dự báo.

Ngày 29/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga sẽ xem xét lại lập trường trong đàm phán hòa bình, sau khi Moskva cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở của ông Putin bằng drone.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)