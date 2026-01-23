Nhiều người chọn ChatGPT thay Google Search làm trang chủ

Khảo sát mới cho thấy nhiều người dùng ChatGPT đặt chatbot này làm trang chủ trình duyệt thay cho lựa chọn truyền thống như Google Search.

Theo khảo sát được nền tảng dịch vụ thuê bao Bango tiến hành trên 1.400 người đăng ký ChatGPT tại Mỹ, 72% đặt ChatGPT làm trang chủ máy tính và thiết bị di động. Thay vì gõ từ khóa, xem kết quả và nhấp vào liên kết, họ bắt đầu quá trình tìm kiếm bằng cuộc trò chuyện với ChatGPT để AI này tự động lọc kết quả. Mashable nhận định, kết quả khảo sát chưa phản ánh toàn diện nhưng vẫn là một đòn giáng mạnh với Google, vốn thống trị mảng tìm kiếm trực tuyến hàng chục năm qua.

78% người tham gia thậm chí thêm tiện ích ChatGPT vào màn hình chính điện thoại hoặc máy tính bảng, giúp việc truy cập chatbot nhanh chóng và dễ hơn mà không cần mở trình duyệt trước.

Logo ChatGPT trên màn hình smartphone. Ảnh: Mashable

Khảo sát cũng cho thấy hành vi "ưu tiên AI" bắt đầu vượt ra khỏi hoạt động tìm kiếm trực tuyến, mở rộng sang mua sắm. 74% người tham gia sẵn sàng thanh toán trực tiếp cho sản phẩm trong ChatGPT, cho thấy xu hướng nhiều giao dịch diễn ra ngay trong cuộc trò chuyện, đòi hỏi ít lần nhấp chuột và ít tab hơn.

Ngoài ra, 72% cho biết sẽ ít dùng các ứng dụng độc lập như Spotify và Maps nếu có thể truy cập từ ChatGPT. 75% muốn hoàn thành mọi công việc kỹ thuật số hàng ngày mà không cần rời khỏi chatbot.

OpenAI dẫn đầu cơn sốt AI tạo sinh khi tung ra ChatGPT ngày 1/12/2022. Tuy nhiên, các đối thủ bám đuổi quyết liệt và mối đe dọa lớn nhất chính là Google, với Gemini tích hợp trong gần như toàn bộ hệ sinh thái của hãng. Thành công của Google đến sau hai năm hãng kích hoạt "mã đỏ" nhằm đối phó với cơn sốt ChatGPT trên toàn cầu.

Đầu tháng 12 năm ngoái, hai tuần sau khi Google phát hành mô hình Gemini 3, cựu nhân viên Google Deedy Das chia sẻ trên X rằng ChatGPT mất gần 6% lượng người dùng hoạt động hàng ngày. Sam Altman, CEO OpenAI, được cho là phải kích hoạt "báo động đỏ", yêu cầu toàn bộ nhân viên ưu tiên tập trung cải tiến ChatGPT.

Thu Thảo (Theo Mashable, Tom's Guide)