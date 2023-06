Nhiều người bị phạt vì bình luận xuyên tạc vụ tấn công trụ sở xã ở Đăk Lăk

Người đàn ông 33 tuổi ở Nha Trang và 3 người ở Hà Tĩnh cùng bị phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng vì bình luận trên mạng xã hội sai sự thật về vụ tấn công trụ sở công an xã ở Đăk Lăk.

Ngày 13/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa xử phạt người đàn ông 33 tuổi về hành vi Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân, căn cứ Nghị định 15/2020.

Nhà chức trách xác định, hai hôm trước, trên Facebook, anh này đã bình luận vô căn cứ, không đúng sự thật về vụ tấn công vào trụ sở xã ở tỉnh Đăk Lăk.

Làm việc với công an, người đàn ông thừa nhận sai phạm, cho biết thường xuyên truy cập vào các hội nhóm bàn luận về chính trị mang nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội, nên nhận thức lệch lạc và có những bình luận thiếu căn cứ, xúc phạm công an.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu người này gỡ bỏ những nội dung vi phạm và phải làm cam kết không tái phạm.

Tại Hà Tĩnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Công an huyện Cẩm Xuyên phạt hành chính với 3 người trú huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh, mỗi người 7,5 triệu đồng.

Theo nhà chức trách, ba người đã sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, bình luận nội dung xuyên tạc, bịa đặt về vụ tấn công ở Đăk Lăk. Bị cơ quan chức năng mời làm việc, họ thừa nhận sai phạm.

Công an huyện Cẩm Xuyên làm việc với người xuyên tạc sự việc ở Đăk Lăk. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam cũng xử phạt người đàn ông 38 tuổi số tiền 5,5 triệu đồng về hành vi tương tự. Ông này đã chia sẻ bài viết Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở công an xã tại Đăk Lăk từ trang Facebook Thông tin Chính phủ, sau đó bình luận sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức.

Vụ tấn công tại Đăk Lăk xảy ra rạng sáng 11/6 khi một nhóm người đi xe máy dùng súng và các hung khí nguy hiểm đến đập phá trụ sở UBND, phòng làm việc của Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Hậu quả làm 4 công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng, 2 công an trọng thương.

Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an tỉnh Đăk Lăk truy bắt các nghi phạm. Đến chiều 13/6, 45 người bị bắt giữ.

Bùi Toàn