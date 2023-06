Người bình luận xuyên tạc vụ tấn công ở Đăk Lăk bị phạt hơn 5 triệu đồng

Quảng NamNgười đàn ông 38 tuổi bị phạt 5,5 triệu đồng do chia sẻ bài viết, bình luận với nội dung xuyên tạc về vụ tấn công hai trụ sở ủy ban xã ở Đăk Lăk.

Ngày 13/6, người này bị Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức", căn cứ Nghị định 15/2020.

Cảnh sát làm việc người đàn ông đăng tin xuyên tạc. Ảnh: Công an Quảng Nam

Người đàn ông trú tại thành phố Hội An, lúc 11h ngày 11/6 sau khi xem bài viết Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở công an xã tại Đăk Lăk trên mạng xã hội đã sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết này.

Nhà chức trách xác định, anh ta sau khi chia sẻ đã công khai bình luận sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức.

Làm việc với nhà chức trách, người này thừa nhận sai phạm.

Vụ tấn tại Đăk Lăk xảy ra rạng sáng 11/6 khi một nhóm người đi xe máy đến dùng súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở UBND, phòng làm việc của Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Hậu quả làm 4 công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng, 2 công an trọng thương.

Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an tỉnh Đăk Lăk truy bắt các nghi phạm. Lực lượng quân đội được điều động phối hợp. Đến sáng 13/6, 39 người liên quan đã bị bắt.

Đắc Thành