Nhiều người bị điện giật khi qua nút giao ngập nước

Hà NộiVượt qua nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng, phường Yên Hòa, một số người dân có biểu hiện điện giật, tê chân tay, được cảnh sát giao thông hỗ trợ, sáng 7/10.

Khoảng 10h, một phụ nữ ngã sấp khi qua điểm ngập 0,3 m tại nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng. Một số người cũng có biểu hiện tê chân tay, nghi do bị rò rỉ điện từ cột đèn chiếu sáng ở nút giao.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ gần đó đã cho người kiểm tra, liên hệ với đơn vị điện lực để xác định nguồn rò điện.

Người phụ nữ ngã sấp gần cột đèn chiếu sáng, nghi do rò rỉ điện. Ảnh: CACC

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, cho biết sau khoảng 30 phút kể từ khi phát hiện, sự cố được khắc phục. Song để bảo đảm an toàn, Đội đã sử dụng ôtô chuyên dụng chở người dân và phương tiện qua khu vực ngập.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, tránh dừng, đỗ phương tiện gần cột điện, trạm biến áp.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, Hà Nội mưa to liên tục từ 3h sáng đến gần trưa nay. Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận 122 điểm ngập ở nội thành, trong đó 29 điểm ngập nặng trên 0,5 m khiến phương tiện không di chuyển.

Đây là lần thứ ba trong 40 ngày qua Hà Nội ngập diện rộng. Hai lần trước là ngày 26/8, 30/9, đều một ngày sau khi bão Kajiki, Bualoi đổ bộ vào Bắc Trung Bộ, gây mưa lớn từ TP Huế ra miền Bắc.

Việt An