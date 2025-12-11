Nhiều ngân hàng nâng lãi suất kỳ hạn ngắn lên kịch trần

Một số ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm, nâng lãi suất kỳ hạn ngắn lên mức trần 4,75%.

Đầu tháng 12, một số ngân hàng tiếp tục nâng biểu lãi suất hút khách gửi tiết kiệm, nối dài đà tăng từ cách đây hơn một tháng. Ngày càng nhiều nhà băng đang trả lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng ở mức 4,75% một năm (mức trần Ngân hàng Nhà nước quy định).

Ngân hàng Phương Đông (OCB) ngày 9/12 điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm với mức điều chỉnh từ 0,4% đến 0,9% so với tháng trước, tùy kỳ hạn. Tại nhà băng này, khoản tiền gửi từ 500 triệu trở lên gửi kỳ hạn 2-5 tháng được hưởng lãi suất 4,75% một năm. Cùng với số tiền này, khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng hưởng lãi suất 5,9%, còn kỳ hạn 12 tháng lãi suất lên 6,2% một năm.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ngày 5/12 cũng nâng lãi suất từ 0,3% đến 0,5% với nhiều kỳ hạn cho khách hàng gửi tiết kiệm online. Theo đó, lãi suất 3 tháng đến dưới 6 tháng lên kịch trần 4,75%, lãi suất áp dụng cho 12 tháng lên 5,8%.

Từ đầu tháng này, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng áp dụng lãi suất 4,75% cho các khoản tiền gửi từ 92 đến 183 ngày với khoản tiền gửi trực tuyến, từ 100 triệu đồng trở lên.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) áp dụng biểu lãi suất mới từ 8/12, nâng từ 0,3% đến 0,8% ở các kỳ hạn. Trong đó, lãi suất khoản tiền gửi 5 tháng trực tuyến được nâng lên 4,75%. Khoản tiền gửi 12 tháng được nâng lên 6,2% một năm.

Trước đó, từ giữa đến cuối tháng 11, một vài nhà băng khác như VIB, NamABank, MBV, CIMB cũng áp dụng mức trần 4,75% cho một số khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng..

Khách hàng giao dịch tại một ngân hàng tư nhân. Ảnh: Giang Huy

Bên cạnh đó, nhiều nhà băng tung các chương trình khuyến mãi cộng lãi suất tặng tiền mặt và hiện vật để hút khách gửi tiết kiệm dịp cuối năm.

Cuộc cạnh tranh hút khách gửi tiết kiệm "nóng" lên khi vào mùa cao điểm cho vay cuối năm, cũng như trước áp lực tín dụng tăng nhanh trong năm nay.

Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhận định, tình trạng "tín dụng tăng nhanh hơn huy động" kéo dài gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất thời điểm cuối năm.

Tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 11 vượt mục tiêu tăng 16% so với cuối năm 2024, và là mức cao nhất nhiều năm. Trong đó, gần 70% tổng tín dụng chảy vào khu vực dịch vụ, 24% vào khu vực công nghiệp và xây dựng, 6% vào khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Theo báo cáo của VIS Rating, rủi ro thanh khoản vẫn ở mức cao với các ngân hàng nhỏ do phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi khách hàng (LDR) của toàn ngành đạt mức cao nhất trong 5 năm là 111%, do tăng trưởng tín dụng mạnh vượt xa tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Áp lực thanh khoản thể hiện rõ nhất ở các ngân hàng nhỏ và có khả năng sẽ tiếp tục kéo dài.

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm trong xu hướng đi lên vài tháng nay, lãi suất cho vay của các ngân hàng dần nhích lên. Lãi suất các khoản vay mới, ghi nhận tại một vài đơn vị tăng khoảng 0,5-1% so với tháng trước, nhiều ngân hàng lớn gần đây dừng các chương trình ưu đãi cho vay giá rẻ với người mua nhà. Tại một vài nhà băng tư nhân, lãi suất cho vay thả nổi cũng dần rục rịch tăng.

Quỳnh Trang