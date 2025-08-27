Nhiều nền tảng mạng xã hội, game ngập sắc đỏ dịp Quốc khánh 2/9

Nhiều nền tảng mạng xã hội và game cùng hưởng ứng chiến dịch truyền thông "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng".

Chiến dịch do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phát động, từ ngày 25/8 đến 3/9 nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Điểm nhấn là việc lan tỏa hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và các biểu tượng lịch sử - văn hóa dân tộc trên không gian mạng, thông qua các tựa game và nền tảng mạng xã hội.

Một bạn trẻ check in với hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã vận động, kêu gọi 30 doanh nghiệp sản xuất game tham gia hưởng ứng, bằng cách "nhuộm đỏ" 150 đến 200 game phát hành toàn cầu.

Các tựa game Screwdom, Bus Out, Cookingdom, Dreamy Room, Goods Puzzle: Sort Challenge, Galaxiga: Space Arcade Shooter, Survivor Kingdoms... sẽ đồng loạt gắn hình ảnh lá cờ Việt Nam trên biểu tượng ứng dụng, bản đồ, vật phẩm, sự kiện. Dự kiến, 100 triệu người chơi tại Việt Nam và trên khắp thế giới tiếp cận với chiến dịch.

Song song đó, mạng xã hội Zalo sẽ cập nhật bộ giao diện trang cá nhân theo chủ đề mừng Quốc khánh, đồng thời ra mắt hình đại diện AI với biểu tượng quốc kỳ và các hình ảnh gợi nhớ tinh thần độc lập, tự do.

Trang nhạc trực tuyến Zing MP3 cũng sẽ ra mắt các playlist với chủ đề Tổ quốc - Nhân dân - Cách mạng, đồng thời gắn biểu tượng Quốc khánh trên trang chủ. Zalo Video cũng sẽ tham gia quảng bá sự kiện livestream chào mừng Quốc khánh, đồng thời gợi ý loạt video về chủ đề này. Dự kiến, Chiến dịch sẽ tiếp cận 30-40 triệu tài khoản trên Zalo và các ứng dụng thuộc hệ sinh thái.

Nhà phát triển về nhân vật với tạo hình trang phục truyền thống Việt Nam tại sự kiện GameVerse 2025. Ảnh: Trần Quỳnh

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho hay đây là lần đầu tiên Zalo và các công ty game đồng lòng triển khai một hoạt động quy mô lớn, thống nhất để chào mừng Quốc khánh 2/9, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu.

Theo ông Do, chiến dịch sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng và game thủ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế một cách sáng tạo và gần gũi.

"Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự chung tay giữa các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp giải trí và người dùng, hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian mạng lành mạnh, giàu giá trị nhân văn", Cục trưởng Lê Quang Tự Do chia sẻ.

Nhân dịp này, Google Play cũng ưu tiên hiển thị trên trang chủ Google Play Games bộ Sưu tập "Made in Vietnam" - gồm những tựa game kinh điển, gợi nhớ văn hóa truyền thống Việt Nam, do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, phát hành. Bộ sưu tập nhằm tôn vinh những tài năng đặc biệt của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển game, giúp họ tiếp cận đa dạng người chơi trên khắp thế giới.

Trọng Đạt