Họa sĩ Việt thiết kế game LMHT: Đổi nghề nếu phải dùng AI

Nguyễn Khánh Duy, họa sĩ đứng sau nhiều tạo hình trong game Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), cho rằng AI tạo hình nhanh, nhưng dễ khiến người trẻ mất đi sự cố gắng.

Duy hiện là Phó giám đốc Nghệ thuật của Riot Games, làm việc tại Singapore. Anh là nghệ sĩ người Việt duy nhất được Apple tôn vinh trong chiến dịch Here's to the Dreamers, quy tụ các tài năng sáng tạo ở Đông Nam Á.

Đi lên từ đam mê với cây bút vẽ, phát triển sự nghiệp trong thời kỳ Internet và đối mặt với thách thức AI tạo hình bằng câu lệnh, Duy cho rằng AI chỉ là lối tắt để cho ra kết quả, nhưng sẽ làm thui chột khả năng sáng tạo của người trẻ. Anh cho biết sẽ không dùng AI trong tác phẩm của mình.

Nguyễn Khánh Duy trên trang tôn vinh của Apple.

Con đường đến vị trí Phó giám đốc Nghệ thuật tại Riot Games của Nguyễn Khánh Duy trải qua không ít thử thách. Trượt Đại học Kiến trúc, anh bắt đầu ở các studio trong nước chuyên gia công cho hãng game nước ngoài, rồi quyết tâm du học Mỹ. Vì đam mê làm game, anh chủ động kết nối với Riot Games - nhà phát triển hàng đầu thế giới đứng sau trò chơi Liên Minh Huyền Thoại (LMHT).

Nhiệm vụ đầu tiên tại đây không như những gì anh hình dung. "Tôi thấy thất vọng khi dành ba tháng chỉ để làm bốn viên đá", Duy kể. Câu nói của người hướng dẫn đã làm anh nghĩ lại: "Hàng triệu người sẽ nhìn thấy chúng mỗi ngày".

Sau này, anh trở thành họa sĩ 3D thiết kế trang phục (skin) cho nhân vật game. Trong một trận chung kết thế giới với hàng triệu khán giả, chứng kiến một tuyển thủ sử dụng Storm Dragon Lee Sin - bộ skin do anh góp công phát triển, bài học về sự trân trọng từng chi tiết càng trở nên rõ ràng và theo anh đến tận bây giờ.

"Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào công việc của mình có thể trở thành một phần của điều gì đó lớn lao", anh nói.

Với hơn 15 năm trong nghề, anh cho rằng nghệ thuật không chỉ là sản phẩm hoàn thiện mà là cả một quá trình rèn luyện. "Nếu vẽ xấu, đơn giản là bạn vẽ xấu. Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc luyện tập", Duy nói. "Tôi luôn nhìn lên và thấy những người giỏi hơn mình. Tôi muốn được như họ. Đó là động lực thúc đẩy tôi phát triển".

Đây cũng là lý do anh lo ngại khi AI giúp mọi chuyện quá dễ dàng, người trẻ sẽ coi là "lối tắt" đến kết quả, quên mất ý nghĩa của hành trình sáng tạo. Trong thời đại của những công cụ AI tạo sinh như Dall-E, Midjourney hay Stable Diffusion, người dùng có thể dùng vài câu lệnh để AI tạo ra bức tranh hoặc bản thiết kế phức tạp trong vài giây, làm mờ ranh giới giữa sáng tạo của con người và máy móc.

Tin AI sẽ luôn tồn tại và mang lại những giá trị nhất định cho người dùng, nhưng Duy khẳng định anh sẽ không dùng công cụ này cho các sản phẩm của mình, bởi nó sẽ lấy đi niềm vui của người họa sĩ.

"Nếu một ngày tôi buộc phải dùng AI cho các tác phẩm của mình, tôi sẽ đổi nghề", anh nói.

Skin High Noon Senna trong game Liên Minh Huyền Thoại do Nguyễn Khánh Duy tham gia phát triển. Ảnh: lionkid158

Ước mơ đưa văn hóa Việt vào game

Làm trong dự án toàn cầu như Liên Minh Huyền Thoại, họa sĩ người Việt có cơ hội để tác phẩm của mình, dù là những chi tiết nhỏ nhất, đến với hàng triệu người chơi khắp thế giới. Tuy nhiên, anh vẫn ấp ủ ước mơ về một trò chơi mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Theo Duy, kho tàng thần thoại, cổ tích, văn hóa Việt đủ phong phú để làm nên sản phẩm hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Anh lấy ví dụ Trung Quốc đã làm được với Black Myth: Wukong và được cả thế giới biết đến.

Từng khởi đầu sự nghiệp tại studio trong nước, Duy bất ngờ khi nhiều dự án tầm cỡ quốc tế có sự góp sức của người Việt. Anh tin Việt Nam sở hữu nhưng nhà phát triển tài năng, có thể làm việc cùng. Kinh nghiệm tại Riot cho thấy mỗi quá trình làm ra một sản phẩm sẽ cần sự góp sức từ nhiều người, nhiều bộ phận, trao đổi qua lại trước khi có một sản phẩm hoàn chỉnh.

Ngoài kỹ năng mỹ thuật, Duy nhấn mạnh người làm game phải hiểu rõ cách người chơi tương tác với sản phẩm. Một giao diện và trải nghiệm người dùng kém có thể phá hỏng game dù cốt truyện hay đến đâu. "Bạn phải thật sự chơi để hiểu người dùng. Tôi bị 'ép' chơi game mỗi ngày khi bắt đầu công việc", Duy kể.

Nguyễn Khánh Duy đang vẽ tay hoàn thiện một tác phẩm. Ảnh: Facebook Duy Nguyễn

Với người trẻ muốn theo đuổi ngành game, Duy cho biết lĩnh vực này rất rộng lớn, với nhiều mảng như thiết kế, lập trình, đồ họa, marketing. Dể làm việc cho những công ty lớn, phát triển game AAA (game với ngân sách lớn), ứng viên được yêu cầu trình độ luôn ở mức cao nhất. Vì vậy, nếu không biết rõ mình muốn gì để đầu tư, người trẻ sẽ khó đạt được cấp độ cần thiết để tham gia.

"Nhiều bạn chỉ biết mình thích làm game chung chung mà không biết rõ mình thích mảng nào. Nhưng khi đã xác định được, việc tập trung vào mảng đó, bất kể là gì, sẽ dễ dàng hơn", anh nói.

Lưu Quý