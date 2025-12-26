Nhiều mẫu cá khoai bán tại chợ ở Hà Tĩnh 'ngậm' formol

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra dư lượng các chất độc hại trong động vật và thủy sản bán tại chợ, phát hiện 5 mẫu cá khoai, còn gọi cá cháo, có dư lượng formol.

Đại diện Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, cho biết từ ngày 23-24/12 lực lượng liên ngành lấy 7 mẫu cá cháo tại các chợ trên địa bàn để test nhanh formaldehyde (formol). Kết quả cho thấy 5 mẫu không đạt yêu cầu, có dư lượng formol. 5 mẫu này lấy tại các hộ kinh doanh ở xã Lộc Hà, Thạch Lạc, Thiên Cầm và các phường Thành Sen, Trần Phú.

Lực lượng chức năng test nhanh mẫu cá cháo tại chợ trên địa bàn. Ảnh: Hùng Lê

Theo nhà chức trách, số cá khoai trên chủ yếu có nguồn gốc từ tỉnh Lâm Đồng, được đóng thùng xốp gửi xe ra Hà Tĩnh tiêu thụ. Việc mua bán qua mạng xã hội khiến công tác giám sát gặp khó khăn. Cơ quan chức năng đã lập biên bản các hộ kinh doanh, đồng thời tiếp tục truy xuất những đầu mối lớn để xử lý.

Cá khoai thân mềm, sống cách bờ 3-10 hải lý, ở độ sâu 20-60 m. Trước đây, loài cá này chủ yếu được đánh bắt làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Khoảng 10 năm nay, cá khoai được thị trường ưa chuộng, thương lái thu mua cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, quán ăn.

Cá cháo được bán tại một chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Trước đó, ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các lực lượng kiểm tra ôtô đầu kéo chở cá khoai đông lạnh từ Lạng Sơn đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 tấn cá cháo nhập khẩu từ Trung Quốc chứa formol với hàm lượng 90-105 mg/kg, đang trên đường phân phối cho nhà hàng, thương lái.

Formol là hóa chất bảo quản dùng trong phòng thí nghiệm, bị cấm tuyệt đối trong thực phẩm, song vẫn bị một số người lạm dụng để tẩm ướp. Chất này có thể xâm nhập cơ thể qua đường tiêu hóa, hô hấp, gây ngộ độc cấp và mạn tính, dẫn đến viêm đường hô hấp, viêm dạ dày - ruột, tổn thương nội tạng và nguy cơ tử vong.

Theo chuyên gia, hải sản bị xử lý hóa chất thường có màu sắc tươi sáng bất thường, bề mặt khô, ít nhớt và thiếu độ đàn hồi tự nhiên; mực, hàu trắng khác thường; tôm cứng giòn; cá nhìn tươi nhưng thân mềm, ấn tay bị lõm. Các sản phẩm này thường không có mùi tanh đặc trưng, thậm chí thoang thoảng mùi hóa chất. Người tiêu dùng nên cảnh giác với hàng giá rẻ bất thường, ưu tiên mua tại các địa chỉ uy tín, nguồn gốc rõ ràng.

Đức Hùng