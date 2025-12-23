Cảnh sát chặn bắt ôtô chở 10 tấn cá khoai Trung Quốc ướp formol

Thanh HóaXe đầu kéo chở hơn 10 tấn cá khoai đông lạnh có chứa formol - chất cực độc, từ Lạng Sơn đi các tỉnh thành phân phối cho nhà hàng thì bị phát hiện.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp CSGT và quản lý thị trường kiểm tra ôtô đầu kéo do Nguyễn Thanh Phương (44 tuổi, trú xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Trên xe đang vận chuyển hơn 270 thùng cá khoai, tổng trọng lượng hơn 7 tấn.

Hơn 10 tấn cá khoai đều chứa formol bảo quản với hàm lượng rất cao. Ảnh: Lam Sơn

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai sau khi chở hoa quả từ Tiền Giang ra Lạng Sơn, được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN (trụ sở tại Lạng Sơn) thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá, trọng lượng gần 9,7 tấn. Số hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, dự kiến giao cho các thương lái tại nhiều tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định, với tiền công 20 triệu đồng.

Theo lộ trình, Phương đã giao 101 thùng cá khoai, trọng lượng hơn 2 tấn, cho ba thương lái tại phường Sầm Sơn. Khi xe đang tiếp tục giao hàng cho các điểm khác thì bị kiểm tra, tạm giữ.

Kiểm tra các cơ sở đã nhận hàng, Công an phường Sầm Sơn phối hợp Đội Quản lý thị trường thu giữ thêm 181 thùng cá khoai đông lạnh, trọng lượng hơn 3,3 tấn, gồm số hàng vừa giao và hàng tồn kho. Tổng số cá khoai bị thu giữ trong vụ việc lên tới hơn 10 tấn.

Cá khoai (còn gọi là cá cháo) nhập khẩu từ Trung Quốc hiện có giá khoảng 37.000 đồng/kg, khi bán ra thị trường khoảng 130.000 đồng/kg - thấp hơn nhiều so với cá khoai tự nhiên trong nước, có giá từ 250.000 đến 350.000 đồng/kg, tùy thời điểm.

Mẫu cá khoai được gửi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế). Kết quả cho thấy toàn bộ số cá đều chứa formol, với hàm lượng từ 90 đến 105 mg/kg.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng chứa chất cấm trong bảo quản thực phẩm. Ảnh: Lam Sơn

Formol là hợp chất độc hại, bị cấm sử dụng trong chế biến, bảo quản thực phẩm. Việc tiêu thụ thực phẩm chứa formol có thể gây tổn thương đường tiêu hóa, viêm loét dạ dày, thực quản và nguy hiểm đến sức khỏe.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Lê Hoàng