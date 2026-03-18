Nhiều khách xuề xòa dù quán ăn có 10 dấu hiệu bẩn

Sau khi đọc bài Tranh cãi quán ăn bẩn vẫn được dung túng, đây là những dấu hiệu của một quán ăn bẩn mà tôi đã đúc kết sau hơn chục năm ăn ngoài:

1. Không giữ vệ sinh khu chế biến và sơ chế.

2. Rửa bát qua loa, một thau nước dùng nhiều lần.

3. Ống đũa bẩn.

4. Dưới nền nhà đầy khăn giấy, xương xẩu do khách vứt bừa bãi.

5. Dồn rau thừa cho khách mới.

6. Bốc thức ăn trực tiếp bằng tay, găng tay chỉ để "trang trí".

7. Thực phẩm để lộ thiên, không che đậy, ruồi muỗi dễ bám vào.

8. Nhà vệ sinh bẩn.

9. Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thịt cá để lâu có dấu hiệu tái màu hoặc có mùi lạ.

10. Thú cưng (chó, mèo) đi lung tung khắp quán.

Đây chỉ là những dấu hiệu lộ thiên mà thực khách có thể nhận thấy ngay, còn bao nhiêu dấu hiệu "ngầm", khách tặc lưỡi mà ăn vì khuất mắt trông coi? Nghịch lý là, không ít người trong đó có tôi vẫn xuề xoà cho qua.

Với tôi là vì đã ăn ngoài thì đành chịu, muốn kiểm soát vệ sinh thì chỉ có ở nhà tự nấu. Còn có vì giá rẻ, vì "ăn một bữa chắc không sao" hoặc vì ngon mà đành đến những quán này?

MK