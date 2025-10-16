Nhiều hỗ trợ cho giảng viên Việt Nam học tiến sĩ ở New Zealand

Nghiên cứu sinh tiến sĩ theo Đề án 89 có thể nhận thêm trợ cấp, đào tạo ngôn ngữ, theo chính sách hỗ trợ riêng của các đại học New Zealand.

Thông tin được nêu tại Hội thảo "Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho ứng viên Đề án 89" ngày 15/10 tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện Chính phủ, các đại học và Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ).

Cụ thể, Đại học Công nghệ Auckland có 5 suất trợ cấp khoảng 33.700 NZD (500 triệu đồng) mỗi năm, trong khi Đại học Auckland hỗ trợ kinh phí nghiên cứu 1.200-2.900 NZD và phí tham dự hội thảo. Đại học Lincoln, Otago đào tạo ngôn ngữ miễn phí, còn Đại học Massey có đội ngũ tư vấn cho ứng viên về thị thực và di trú, kèm hỗ trợ nhà ở.

Cùng đó, tất cả trường có các chương trình hỗ trợ phát triển nghiên cứu, giúp ứng viên tìm được người hướng dẫn và hướng đi phù hợp.

Theo bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc ENZ Việt Nam, các chính sách trên được đưa ra sau thỏa thuận hỗ trợ đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89 giữa Cục Hợp tác quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các đại học New Zealand, hồi tháng 2.

Điểm mạnh của các chương trình đào tạo tiến sĩ ở nước này, theo bà Bronwen Kelly, Phó Tổng giám đốc điều hành Hội đồng các đại học New Zealand, là cơ hội học hỏi kinh nghiệm giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua hợp tác nghiên cứu.

"Tất cả đại học ở New Zealand hợp tác với nhau, với các ngành công nghiệp địa phương và tổ chức nghiên cứu công lập", bà cho biết.

Hiện, học phí với nghiên cứu sinh tiến sĩ tại New Zealand tương tự sinh viên bản địa (khoảng 97,5–135 triệu đồng một năm). Họ có thể làm thêm, vợ hoặc chồng được xin thị thực làm việc, con cái học miễn phí ở trường công lập.

Đề án 89 là chương trình của Chính phủ, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học, giai đoạn 2019 - 2030. Mục tiêu là khoảng 10% giảng viên được đào tạo tiến sĩ, trong đó 7% toàn thời gian ở nước ngoài.

Ứng viên được nhà nước hỗ trợ học phí 25.000 USD mỗi năm, kèm sinh hoạt phí (khoảng 1.120 USD/tháng ở New Zealand) và các khoản khác như bảo hiểm y tế, chi phí làm hộ chiếu, visa, tiền vé máy bay...

Khánh Linh