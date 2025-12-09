Nhiều hãng xe máy xăng giảm giá, tăng ưu đãi dịp cuối năm

Thay vì khan hàng, tăng giá khi nhu cầu mua xe của người dân lên cao như các năm trước, nhiều hãng xe máy xăng giảm giá, kích cầu trước sức ép từ xe máy điện.

Tháng 11, các hãng xe máy trong nước xuất xưởng khoảng 338.000 xe mới, mức cao nhất từ đầu năm, tăng 7% so với tháng trước và 13,5% so với cùng kỳ 2024, theo báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Từ đầu năm đến hết tháng 11, các hãng xuất xưởng gần 3,1 triệu xe máy các loại, tăng khoảng 7,4% so với cùng kỳ 2024.

Một cửa hàng bán xe máy Honda trong Vành đai 1 Hà Nội, chiều 9/12. Ảnh: Giang Huy

Đại diện bán hàng một hãng xe Nhật Bản cho biết, họ chủ động tăng nguồn cung từ nhà máy để đón đầu mùa mua sắm dịp cuối năm, tránh tình trạng khan hàng, các đại lý đẩy cao giá bán hoặc tình trạng "bia kèm lạc". Thực tế thị trường từ đầu tháng 12 cho thấy, đa số các hãng xe máy xăng và đại lý đều giảm giá, áp dụng nhiều ưu đãi để kích cầu.

Honda Việt Nam tung ưu đãi lớn nhất năm, giải thưởng là 1.600 xe Wave Alpha, kèm các quà tặng, giảm tiền mặt, trả góp 0%. Các đại lý Yamaha tại Hà Nội giảm tiền mặt cho các dòng xe tay ga Janus, Freego, Lexi và mẫu côn tay Exciter. Đại lý Piaggio cũng giảm giá cho Liberty và các dòng Vespa sản xuất năm 2024. Các mẫu xe máy xăng của SYM, Suzuki tại đại lý có giá bán thấp hơn hãng đề xuất, người mua còn được nhận thêm quà tặng...

Giới chuyên gia đánh giá, nhiều hãng và đại lý phân phối xe máy truyền thống lo ngại quyết định hạn chế xe xăng đi vào Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 tại Hà Nội, sắp tới có thể là TP HCM và các địa phương khác. Tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng tại các tỉnh phía Bắc thời gian qua cũng ảnh hưởng đến quyết định mua các dòng xe xanh, không phát thải ra môi trường.

"Ngày càng nhiều người nhận thức được những ưu điểm của xe điện so với xe xăng, khiến nhu cầu mua xe điện hai bánh của người dân tăng lên một cách tự nhiên", vị chuyên gia có nhiều năm theo dõi ngành xe hai bánh tại Hà Nội cho biết.

Người Hà Nội đến một sự kiện "Đổi xăng lấy điện" do VinFast tổ chức, hôm 7-8/12. Ảnh: Tuấn Vũ

Các hãng xe máy điện cũng tích cực triển khai các hoạt động, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng dòng xe thân thiện môi trường. VinFast triển khai 500 trạm "Đổi xăng lấy điện" trên quy mô 34 tỉnh, thành phố, thường xuyên tổ chức các sự kiện vào dịp cuối tuần, giúp người dân có cơ hội trải nghiệm, bán xe xăng cũ và đổi xe máy điện.

Hãng xe Việt Nam cũng giảm 10% giá bán, cùng 2% lệ phí đăng ký xe, miễn phí sạc điện và lựa chọn trả góp đến 90% giá xe. Với người dùng đổi xe xăng lấy xe điện, ngoài chính sách ưu đãi, VinFast cũng ra mắt nhiều dòng xe máy điện mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng, lựa chọn xe hai pin để tăng gấp đôi quãng đường di chuyển...

Người tham dự lái thử dòng xe máy điện mới ra mắt của VinFast. Ảnh: Tuấn Vũ

Các chuyên gia nhận định, thời điểm từ nay đến tháng 7/2026 sẽ chứng kiến những thay đổi rõ rệt về thị phần giữa xe máy xăng và xe máy điện, bởi xu thế giao thông xanh sẽ không đảo ngược. Cuối tháng 11, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết vùng phát thải thấp (LEZ), cấm xe máy xăng lưu thông theo từng khung giờ hoặc khu vực, gồm shipper công nghệ, từ tháng 7/2026.

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện lớn thứ ba thế giới về doanh số và đứng đầu khu vực Đông Nam Á, theo Motorcycles Data. Trong đó, nhu cầu của người dân về xe máy điện tăng cao nhất, khi các mẫu xe dưới 4 kW (không cần bằng lái) tăng 89% và các dòng xe trên 4 kW (cần bằng lái) tăng đến 197%.

Quang Anh