Nhiều đường bay du lịch cháy vé dịp 30/4-1/5

Tỷ lệ đặt chỗ các chặng từ Hà Nội, TP HCM đi Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng tăng mạnh dịp lễ, nhiều chuyến đã kín ghế, vé đẹp gần như hết.

Theo khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam ngày 22/4, nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ tăng nhanh, hệ số lấp đầy trên nhiều đường bay du lịch đạt 80-100%. Nhiều chặng đến các điểm du lịch trọng điểm gần như kín chỗ ngay từ đầu kỳ nghỉ.

Hàng loạt đường bay ghi nhận tình trạng hết vé hạng phổ thông như TP HCM - Phú Quốc, TP HCM - Tuy Hòa, TP HCM - Côn Đảo, TP HCM - Pleiku; cùng các chặng từ Hà Nội đi Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng, Đồng Hới. Nhu cầu tăng cao khiến nhiều khung giờ đẹp đã hết vé hoặc chỉ còn hạng giá cao.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu quay lại Hà Nội và TP HCM tăng dần vào cuối kỳ nghỉ. Do hai dịp nghỉ diễn ra sát nhau, lượng khách trở về có xu hướng giãn hơn nhưng vẫn tập trung vào hai ngày cao điểm 2-3/5. Phần lớn các chuyến bay về hai đô thị này có tỷ lệ đặt chỗ trên 80%, nhiều chuyến đã kín ghế.

Trong khi đó, các đường bay trục chính như TP HCM - Hà Nội có hệ số lấp đầy thấp hơn, khoảng 30-50%, giúp hành khách còn nhiều lựa chọn về giờ bay trong giai đoạn cao điểm.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết mặt bằng giá vé, đã bao gồm thuế và phí, trong những ngày đầu kỳ nghỉ tăng 5-8% so với một tuần trước, tùy từng chặng bay.

Máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Giá vé các đường bay du lịch tăng theo nhu cầu. Chặng TP HCM - Đà Nẵng ngày 29/4 có giá từ 2,9-3,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways dao động 2,1-2,9 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận mức 2,9-4 triệu đồng với Vietnam Airlines và 2,4-3,2 triệu đồng với các hãng khác.

Các chặng đến điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang tiếp tục dẫn đầu về giá. Chặng Hà Nội - Phú Quốc có giá cao nhất 5-5,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, Vietjet Air từ 3,5-5 triệu đồng; chặng TP HCM - Phú Quốc phổ biến 2-3,2 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Cam Ranh dao động 3,8-4,6 triệu đồng.

Trên trục Hà Nội - TP HCM, giá vé phổ biến 3,8-4,5 triệu đồng. Vietnam Airlines và Bamboo Airways niêm yết mức cao nhất từ 4,2 đến 4,5 triệu đồng; Vietjet Air 3,5-4,2 triệu đồng; Vietravel Airlines từ 3,6-4,1 triệu đồng. Mức giá này đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt ở các khung giờ đẹp.

Ở chiều về, giá vé tăng mạnh vào cuối kỳ nghỉ. Ngày 3/5, chặng Cam Ranh - Hà Nội ghi nhận mức cao nhất của Vietjet Air 4,2-4,6 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến của các hãng khác đã hết vé phổ thông hoặc chỉ còn hạng giá cao. Tương tự, chặng Phú Quốc - Hà Nội phần lớn đã kín vé phổ thông trong ngày cao điểm này.

Trong khi đó, các đường bay từ điểm du lịch về TP HCM vẫn còn lựa chọn hơn, với giá từ 2,1 đến 3,4 triệu đồng tùy hãng và chặng, song cũng tăng đáng kể so với ngày thường.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật 26/4 nên người lao động được nghỉ bù ngày 27/4. Người nghỉ 2 ngày cuối tuần được nghỉ 3 ngày liên tục từ 25 đến 27/4, trong khi người chỉ nghỉ chủ nhật nghỉ 2 ngày 26-27/4.

Với kỳ nghỉ 30/4-1/5, người nghỉ 2 ngày cuối tuần được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết 3/5, còn người nghỉ chủ nhật nghỉ 2 ngày 30/4 và 1/5.

