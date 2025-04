Nhiều dự án giao thông trọng điểm sẽ khởi công trong tháng 5

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị dự án hoàn tất thủ tục để khởi công các dự án La Sơn - Hòa Liên, Dầu Giây - Tân Phú và Mỹ An - Cao Lãnh trong tháng 5.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với các dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2025, nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân và sớm khởi công công trình trọng điểm.

Các đơn vị phải hoàn tất lựa chọn nhà thầu để khởi công trong tháng 5; sang tháng 6 khởi công dự án cầu Ninh Cường, dự án cầu yếu trên các quốc lộ giai đoạn 2.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua tỉnh Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng sẽ được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe với tổng mức đầu tư 3.010 tỷ đồng. Tuyến đường dài 65 km, điểm đầu nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điểm cuối tại nút giao Hòa Liên, thuộc huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Dự án sẽ tận dụng nguyên trạng 12 cầu trên tuyến đã đảm bảo 4 làn xe; xây dựng thêm cầu mới hoặc mở rộng 50 cầu trên tuyến quy mô 4 làn xe.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được mở rộng lên 4 làn xe. Ảnh: Nguyễn Đông

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 1, kết nối với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Giai đoạn 1, cao tốc được đầu tư xây dựng 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Tại đoạn dừng xe khẩn cấp, công trình cầu theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 24 m. Công tác giải phóng mặt bằng theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường 24 m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.980 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Cao tốc Cao Lãnh - Mỹ An dài gần 27 km nằm tại tỉnh Đồng Tháp; điểm đầu kết nối tuyến N2 tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, điểm cuối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh).

Giai đoạn 1, dự án được phân kỳ đầu tư với nền đường 17 m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, các đoạn dừng xe khẩn cấp bố trí không liên tục. Dự án sẽ giải phóng mặt bằng quy mô 6 làn xe để phục vụ mở rộng theo quy hoạch. Công trình có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là gần 6.130 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc khoảng 4.460 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước khoảng 1.665 tỷ đồng

Dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B có chiều dài 1,65 km. Cầu chính quy mô 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp bề rộng cầu 12 m. Đường dẫn hai đầu cầu có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, 2 làn xe, bề rộng nền đường 12 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án được phê duyệt tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc.

Bộ trưởng Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong tháng 4; chuẩn bị thủ tục mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trong tháng 5, để khởi công vào đầu quý 3.

Anh Duy