Nhiều đồng tiền ở châu Á suy yếu

Giá năng lượng đi lên trong khi Fed có thể tăng lãi suất sớm hơn gây áp lực lớn cho nhiều đồng tiền ở châu Á.

Các đồng tiền trên khắp châu Á đang bị ảnh hưởng tiêu cực khi các nhà đầu tư rút lui phần nào khỏi khu vực này, trong bối cảnh lo ngại Trung Quốc tăng trưởng giảm tốc, giá hàng hóa tăng vọt và dấu hiệu lạm phát toàn cầu.

Khi đồng USD tăng, các nhà đầu tư đã giảm mức độ tiếp xúc với đồng won của Hàn Quốc, đồng baht Thái Lan, đồng yen Nhật Bản và các đồng tiền châu Á khác. Động thái diễn ra bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sẵn sàng tăng lãi suất sớm nhất là trong năm tới.

Lợi tức kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 vào tuần trước. Một số chuyên gia thị trường dự đoán lợi tức sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, đặc biệt nếu Fed tăng tốc thắt chặt chính sách tiền tệ khi lạm phát cao hơn.

Dự đoán như vậy đã gây ra chấn động trên các đồng tiền châu Á, với đồng yen giảm khoảng 3% trong tháng trước, có thời điểm chạm mức yếu nhất trong gần 4 năm, ở mức 114,69 yên đổi một USD.

Đồng tiền won Hàn Quốc và baht Thái đã biến động mạnh trong vài tuần qua. Đồng won giảm 8% tính từ đầu năm đến nay, trong khi đồng baht giảm hơn 10%. Đây là hai trong số các đồng tiền có phong độ kém nhất châu Á hiện tại.

Tỷ giá một số đồng tiền châu Á so với USD vào ngày 21/10 so với 3 tháng trước đó. Nguồn: Nikkei

Ken Cheung, Giám đốc chiến lược ngoại hối châu Á tại Ngân hàng Mizuho (Hong Kong), cho biết một đợt tăng lãi suất sớm hơn dự kiến của Mỹ trong bối cảnh "áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng là mối quan tâm chính xung quanh các đồng tiền châu Á".

Điều này đã thúc đẩy một số quốc gia bắt đầu tiến tới bình thường hóa chính sách tiền tệ để quản lý áp lực lạm phát. Trong một động thái bất ngờ, ngân hàng trung ương Singapore đã thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng này lần đầu tiên sau ba năm, cùng với các nước khác trong khu vực như Hàn Quốc và New Zealand.

Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng đột biến ở một số quốc gia khi hoạt động kinh tế tăng lên. Trong khi một số nhà hoạch định chính sách cố gắng trấn an các nhà đầu tư thì giá than, khí đốt tự nhiên và dầu thô tăng đang "đổ thêm dầu vào lửa".

Tuy nhiên, việc giá năng lượng tăng tạo ra tác động khác nhau giữa các nước. Các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng như Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến đồng tiền suy yếu. Đồng won giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm vào tháng 10, khiến ngân hàng trung ương Hàn Quốc cân nhắc can thiệp.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng lira đã giảm khoảng 10% trong tháng trước, chạm mức thấp nhất mọi thời đại so với đồng USD. Đồng lira đang bị đè nặng hơn nữa khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sa thải một số nhà hoạch định chính sách. Tuần trước, nước này đã cắt giảm lãi suất 200 điểm cơ bản, nhiều hơn dự báo của thị trường, ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Đồng rupee của Ấn Độ đã phục hồi trong vài tuần qua và lạm phát do giá năng lượng tăng đã phần nào hạ nhiệt ở nước này. Nhưng David Rees, một nhà kinh tế cấp cao về thị trường mới nổi tại Schroders, cho rằng tin tức về dự trữ than cạn kiệt có thể làm tăng khả năng nhập khẩu than. Điều này sẽ khiến tài khoản vãng lai thâm hụt, gây áp lực lên đồng rupee.

Ở chiều ngược lại, Nga - với tư cách là một nước xuất khẩu nhiên liệu ròng - đã hưởng lợi trong cuộc khủng hoảng năng lượng. Đồng rúp là một trong số ít tiền tệ toàn cầu tăng giá so với đồng bạc xanh, tăng khoảng 3% so với tháng trước.

RBC Capital Markets cũng chỉ ra rằng Malaysia có thể đang trong một bước chuyển mình, khi nước này có thể hưởng lợi từ việc giá dầu tăng "với tư cách là một trong số ít các nhà xuất khẩu dầu ròng ở châu Á-Thái Bình Dương".

Một mối quan tâm lớn khác treo lơ lửng trên các đồng tiền châu Á là sự lung lay tăng trưởng của Trung Quốc. Tăng trưởng của nước này chậm lại còn 4,9% trong quý III, di thị trường bất động sản nguội lạnh và thiếu điện ở các trung tâm công nghiệp. Với khả năng vỡ nợ của Evergrande, một số người lo sợ sẽ có những tác động xấu đối với nền kinh tế toàn cầu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế gần đây đã cắt giảm dự báo kinh tế toàn cầu cho năm 2021. Họ cho rằng "nỗi sợ lạm phát" là một nguy cơ có thể làm chậm quá trình phục hồi của đại dịch.

Charlie Lay, chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng Commerzbank ở Singapore, lập luận rằng đồng won và baht có thể còn dư địa để tăng giá vào năm 2022. "Việc Thái Lan mở cửa trở lại và xuất khẩu hàng điện tử của Hàn Quốc đều là những yếu tố tích cực có thể giúp đồng tiền của họ bắt kịp đà phát triển", ông nói.

Cheung của Mizuho cho biết tỷ lệ tiêm chủng của các quốc gia là dữ liệu quan trọng để các nhà giao dịch tiền tệ theo dõi. "Tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp ở Đông Nam Á. Vì vậy, ngay cả khi có những động thái mở lại biên giới, sự không chắc chắn về sự bùng phát trở lại của Covid-19 và triển vọng tăng trưởng có thể khiến các đồng tiền đó ở mức thấp", vị chuyên gia nhận định.

Motoki Maruyama, người đứng đầu bộ phận kinh doanh ngoại hối và tỷ giá tại châu Mỹ của Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ tin rằng các đồng tiền châu Á có thể vẫn dễ bị tổn thương trong tương lai gần.

"Với việc giá năng lượng tăng và hoạt động kinh doanh phục hồi sau đại dịch, các quốc gia có số dư tài khoản vãng lai kém thuận lợi sẽ gặp bất lợi trong việc điều hướng các xu hướng kinh tế vĩ mô", ông nói.

Phiên An (theo Nikkei)