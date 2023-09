Nhiều điểm du lịch vắng vẻ ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, nhiều điểm du lịch vắng vẻ. Ở một số điểm đến, lượng khách dự kiến tăng trong các ngày 2 và 3/9.

Phú Quý, Phú Quốc, Đà Lạt từng là những điểm nóng du lịch trong các kỳ nghỉ nhưng ngày đầu dịp lễ 2/9 này lại vắng vẻ, phòng trống nhiều. Trong khi đó, Sa Pa, Phan Thiết, Mũi Né ghi nhận lượng khách ổn định và có xu hướng tăng trong những ngày kế tiếp.

Sa Pa: Lượng khách ổn định

Theo Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa, lượng khách từ 1/9 đến 4/9 ước đạt 75.000 lượt. Công suất phòng nghỉ ở trung tâm ước đạt 90% và tại các điểm du lịch cộng đồng là 70%. Ngày 1/9 và 2/9 là thời gian đông khách nhất, ước tính có khoảng 25.000-30.000 lượt khách mỗi ngày. Hai ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ lượng khách ước đạt 8.000-10.000 lượt mỗi ngày.

Lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan sáng 1/9. Ảnh: Sun World Fansipan Legend

Đại diện Sun World Fansipan Legend cho biết lượng khách sáng ngày đầu kỳ nghỉ cao gấp 3 lần so với ngày trong tuần, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Trong dịp lễ, địa điểm này tổ chức nhiều hoạt động như lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan, chiêm ngưỡng ruộng hoa dơn lúa ở độ trên cao trên 3.000. Nhờ các hoạt động được tổ chức không tập trung, lượng khách lên cáp cùng lúc được giãn đều, du khách sau khi mua vé xong có thể qua thung lũng hoa chụp hình, tham quan, giảm tình trạng ùn ứ.

Nha Trang: Khách dự kiến tăng từ 2/9

Theo ghi nhận sáng 1/9, thời tiết ở Nha Trang mát mẻ, trời âm u, nhiều mây. Lượng khách tại các điểm tham quan như bến du thuyền, Viện Hải dương học vắng vẻ không khác ngày thường. Anh Đinh Vũ Trung Nhân ở TP Nha Trang cho biết nhân dịp nghỉ lễ, anh đưa gia đình 4 người đi chơi tại Viện Hải dương học. Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, không khí khá vắng vẻ nhưng anh "không quá bất ngờ về việc này".

"Nha Trang là thành phố biển nên tôi nghĩ du khách chỉ đến đông vào dịp hè để trải nghiệm các tour biển, đảo. Còn kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thành phố đã vào mùa mưa nên du khách đến ít hơn, khách đi chơi sáng nay đa phần là người địa phương", anh Nhân nói.

Bến tàu du lịch Nha Trang thưa khách sáng 1/9. Ảnh: Bùi Toàn

Tại Bến tàu du lịch Nha Trang, khách đi các tour đảo thưa thớt, chỉ tập trung đông vào 8h30 - 9h. Theo đại diện bến tàu, trong ngày họ dự kiến đón khoảng 3.500 khách, ngày mai lượng người đến cảng sẽ tăng gấp đôi. Trong dịp 30/4-1/5, có khoảng 27.000 khách qua bến tàu để đi các tour biển đảo.

Bình Thuận: Ùn tắc cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Hơn 10h ngày 1/9, tình trạng ùn tắc gần hai km xảy ra trước trạm thu phí cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn qua Đồng Nai, do lượng ôtô liên tục dồn đến. Ngay trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã túc trực ở khu vực này để điều tiết, hạn chế kẹt xe.

Sau khi thông xe cách đây 4 tháng kết nối với tuyến Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Dầu Giây- Phan Thiết tạo điều kiện tốt hơn cho người dân từ TP HCM tới các địa điểm du lịch ở Phan Thiết, Mũi Né. Trước kỳ nghỉ lễ 2/9 khoảng một tuần, nhiều chủ cơ sở lưu trú tại thành phố Phan Thiết cho biết lượng khách đặt phòng đã đạt 50%, du khách có xu hướng đặt phòng từ sớm chứ không đặt cận ngày như những dịp lễ trước đây. Đại diện công viên nước mới đi vào hoạt động cuối tháng 8 cho hay đã huy động thêm nhân lực cho dịp lễ, dự kiến đón 6.000-10.000 khách ghé chơi mỗi ngày.

Sở Du lịch Bình Thuận cho hay sau khi các tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoạt động, du lịch tỉnh này có nhiều dấu hiệu khởi sắc: doanh thu du lịch 7 tháng đầu năm ước tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Dịp lễ này, Bình Thuận cũng nằm trong nhóm các điểm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên Booking.

Phú Quốc: Lượng khách giảm 50%

Anh Phan Đạo, hướng dẫn viên tour ba đảo ở Phú Quốc, cho biết sáng nay mưa khá to, 60% khách đặt tour đã hủy chuyến. Theo anh, lượng khách đến "đảo ngọc" bằng 50% so với cùng kỳ các năm. Anh Đạo cho rằng lễ 2/9 vốn không phải cao điểm của du lịch Phú Quốc khi khách du lịch nội địa rất ít, khách ngoại chủ yếu là Nga, Hàn Quốc song lại không nhiều như kỳ vọng. Thêm nữa, thời tiết xấu khiến nhiều người dự tính đi Phú Quốc phải thay đổi lịch trình. Ngoài ra, nhiều công ty lữ hành không đẩy mạnh khuyến mãi dịp 2/9 do tin rằng lượng khách khó tăng.

Hiệp hội Du lịch Kiên Giang cũng cho rằng lượng khách đến Phú Quốc trong dịp lễ 2/9 năm nay sẽ giảm 50% so với cùng kỳ các năm.

Đà Lạt đạt 50% công suất phòng

Sáng 1/9, các tuyến đường chính tại TP Đà Lạt thông thoáng, phương tiện di chuyển thuận lợi qua các tuyến đường chính như đèo Mimosa, Ba Tháng Tư, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Trần Quốc Toản, không xảy ra ùn tắc cục bộ ở trung tâm thành phố. Hầu hết hàng quán kinh doanh, khách sạn, điểm tham quan không rơi vào tình trạng quá tải, hoạt động khoảng 40% công suất.

Đoạn vòng xoay gần chợ Đà Lạt, thường xảy ra ùn tắc các dịp lễ, thông thoáng trong sáng 1/9. Ảnh: Vũ Nguyễn

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin TP Đà Lạt cho biết, thống kê sơ bộ tới sáng 1/9, các điểm lưu trú trên địa bàn đạt khoảng 50-55% công suất phòng. Hiện phòng trống còn rất nhiều, giá phòng khách sạn hầu hết không tăng so với ngày thường.

Phú Quý: Tăng chuyến tàu nhưng vắng khách

Dịp 30/4 vừa qua, Phú Quý ghi nhận lượng khách "đông chưa từng có", tàu cao tốc đến đảo tăng chuyến gấp đôi, các điểm lưu trú quá tải. Trái lại, dịp lễ 2/9 này, huyện đảo ở Bình Thuận lại ghi nhận lượng khách giảm đáng kể, chỉ tương đương những ngày trong tuần.

Anh Nguyễn Văn Linh, Phó giám đốc Hợp tác xã du lịch đảo Phú Quý cho rằng lượng khách giảm là do Phú Quý đang vào mùa biển động, gió lớn, có những lúc sóng cao đến 2 m. Trong ngày đầu dịp lễ 2/9, thời tiết trên đảo âm u, có mưa nhẹ, mưa và gió lớn còn kéo dài đến hết ngày 4/9. Tránh tình trạng quá tải như dịp 30/4, các nhà tàu cao tốc đã tăng lên 10 chuyến mỗi ngày, gấp đôi ngày thường. Tuy nhiên, lượng khách mua vé chỉ đạt 50%.

Anh Huỳnh Ka, hướng dẫn viên địa phương, cho biết hiện các tour đi Hòn Tranh, Bãi Cạn phải tạm ngừng đón khách vì gió to, sóng cao. Dự báo khoảng 15 ngày nữa thời tiết đảo Phú Quý mới êm đẹp trở lại.

Vũng Tàu: Mưa liên tiếp ngày đầu kỳ nghỉ

TP Vũng Tàu liên tục có mưa từ sáng sớm, trung tâm thành phố thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe. Thời tiết xấu nên các bãi biển như Bãi Trước, Bãi Sau thưa thớt khách.

Các công ty du lịch cho biết lượng khách đến Vũng Tàu sẽ tăng từ ngày 2/9 do có lễ hội bia. Tuy nhiên, nhiều khách sạn trong thành phố không kín khách như dịp nghỉ lễ 30/4.

TP HCM: Nhiều điểm tham quan kín khách

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, TP HCM có mưa rải rác, không kéo dài nên các hoạt động vui chơi hầu như không bị ảnh hưởng nhiều. Khoảng 9h sáng, khu vực cổng vào Thảo Cầm Viên chật kín người mua vé, phần lớn là các gia đình có con nhỏ. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, quận 3 và Dinh Độc Lập cũng kín khách xếp hàng mua vé vào cổng từ sáng sớm. Trong ngày 1/9, trụ sở UBND TP HCM đón khách tham quan lần hai, sau lần đầu mở cửa vào dịp nghỉ lễ 30/4. Dự kiến trong hai ngày 1-2/9, nơi này đón khoảng 2.000 khách. Trong các ngày 2-4/9, TP HCM tổ chức nhiều hoạt động giải trí thu hút khách du lịch.

Bích Phương