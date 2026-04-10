'Nhiều đạo diễn, nhà sản xuất tranh giành Meghan Markle'

Các hãng phim cố gắng mời công nương xứ Sussex - Meghan Markle - đóng chính sau khi bạn diễn cũ tiết lộ cô sắp trở lại Hollywood.

Theo Page Six ngày 9/4, một nhà tuyển chọn diễn viên cấp cao ở Los Angeles, Mỹ, cho biết các hãng phim, công ty sản xuất "tranh giành cơ hội" mời Meghan Markle hợp tác vài tuần qua. Cô nhận vô số lời mời diễn chính, phát triển dự án với nhiều thể loại như kinh dị, phim hài lãng mạn, series truyền hình.

Các studio được cho bắt đầu tìm Meghan vì hồi tháng trước tài tử Eric Roberts - bạn diễn của Meghan trong Suits - nói cô đang lên kế hoạch trở lại Hollywood. Năm 2017, cô tuyên bố gác lại sự nghiệp riêng để tập trung vào công việc hoàng gia sau khi đính hôn hoàng tử Harry.

"Meghan Markle đang là chủ đề bàn tán của Hollywood. Riêng việc cô ấy dự định quay lại đã khơi dậy mức độ quan tâm mà tôi chưa từng thấy trong ngành này suốt ba thập niên", nguồn tin nói thêm.

Meghan Markle vào vai Rachel Zane trong "Suits" (2011-2019). Bộ phim đem lại danh tiếng cho sự nghiệp của cô. Ảnh: Everett Collection

Người này gọi Meghan Markle là "kỳ lân" (cách mô tả các nhân tố hiếm trong ngành) vì cô sẽ thu hút nhiều chú ý từ khán giả và truyền thông nếu góp mặt trong bất kỳ dự án. Một tác phẩm có cô tham gia được cho trở thành thương vụ lớn. Các nhà sản xuất tin màn tái xuất của Meghan đem đến hàng chục triệu USD tiền đầu tư. Ngoài ra, họ cho rằng mức độ quan tâm của công chúng dành cho sự trở lại của cô mang tới lượt xem lớn, doanh thu cao ở Mỹ và toàn cầu.

Dù vậy, hiện Hollywood không biết ai đại diện Meghan Markle xử lý công việc thuộc mảng phim sau khi cô ngừng diễn xuất. "Các đơn vị, hãng phim, nhà sản xuất và biên kịch cố gắng liên hệ Meghan thông qua những đại diện cũ, doanh nghiệp và tổ chức từ thiện của cô", người này nói thêm.

Meghan Markle trong Suits mùa 1 Trích đoạn của Meghan Markle trong tập đầu tiên của "Suits" mùa 1. Video: YouTube Peacock

Thông tin xuất hiện sau khi As Ever - hãng phong cách sống của Meghan Markle - và Netflix thông báo ngừng hợp tác hồi tháng 3. Trước đó, mối quan hệ giữa hai bên vướng nghi vấn rạn nứt. Tuy nhiên, đại diện phía Meghan phản bác, cho biết cô thường xuyên liên lạc CEO Netflix là ông Ted Sarandos.

Theo truyền thông quốc tế, vợ chồng Harry - Meghan còn một thỏa thuận khác với hãng phim thông qua công ty Archewell Production của cặp sao. Năm 2020, cả hai được cho ký thương vụ trị giá 100 triệu USD với Netflix. Kể từ đó, họ sản xuất nhiều chương trình như Harry & Meghan (2022), Live To Lead (2023), With Love, Meghan (2025). Mùa hè năm ngoái, hai bên gia hạn hợp đồng nhưng chuyển từ dạng độc quyền sang xem trước (first-look) với giá trị thấp hơn, cho phép hãng có quyền từ chối ý tưởng và không bị ràng buộc phát hành.

Trailer show lifestyle "With Love, Meghan" phiên bản Giáng sinh Trailer "With Love, Meghan" phiên bản Giáng sinh năm 2025. Video: Netflix

Mặt khác, nguồn tin của Page Six cho biết Meghan Markle vừa từ chối đóng vài dự án của Netflix, bao gồm một màn hợp tác trị giá hàng triệu USD. "Việc các show của Meghan trên nền tảng này thành công hay không đều chẳng quan trọng, bởi Meghan đang quay về sự nghiệp đầu tiên - lĩnh vực cô có kinh nghiệm và thành công. Vị thế của cô trong vai trò diễn viên luôn vững chắc và cô cũng nổi tiếng với Suits. Việc cô tái xuất với những vai diễn kịch tính sẽ thú vị hơn là là vướng vào những ồn ào gia đình", nhà tuyển chọn nói thêm.

Từ tháng 11/2025, công nương xứ Sussex gây chú ý khi xuất hiện trên phim trường Close Personal Friends, đảm nhận vai khách mời. Trang Hola nhận xét quyết định này của cô không ngẫu hứng mà là bước thăm dò để quay lại ngành phim. Hiện cựu diễn viên chưa phản hồi truyền thông quốc tế về vấn đề trên.

Cựu diễn viên trên phim trường "Close Personal Friends" đầu tháng 11/2025. Ảnh: Backgrid

Meghan Markle sinh năm 1981 tại California (Mỹ), tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Năm 2018, cô kết hôn hoàng tử Harry. Hai năm sau, vợ chồng cô thông báo đến Mỹ. Khi họ rời đi, Hoàng gia Anh cắt mọi tước vị trong quân đội của Harry, chỉ còn tước hiệu Công tước xứ Sussex.

Năm 2023, Meghan ký hợp đồng với WNE - công ty quản lý hàng đầu Hollywood. Những năm qua, cô thử sức nhiều công việc như làm người dẫn chương trình podcast, viết sách thiếu nhi nhưng không tạo tiếng vang. Tháng 3/2025, cô ra mắt As Ever, chuyên bán mứt, trà và nến thơm. Hiện gia đình Meghan tại khu dân cư Montecito, California. Cả hai có một con trai Archie, bảy tuổi, và con gái Lilibet, năm tuổi.

Phương Thảo (theo Page Six, Hola)