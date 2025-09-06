"With Love, Meghan 2" của cựu diễn viên Meghan Markle giảm lượt xem so với mùa một sau khi bị các nhà phê bình Anh đánh giá thấp.

Theo Forbes, mùa hai lên sóng vào ngày 26/8 trên Netflix, không lọt vào Top 10 nội dung được xem nhiều toàn cầu từ ngày 25 đến 31/8. Nền tảng không công bố dữ liệu của các tác phẩm ngoài bảng xếp hạng, song trang tin ước tính dự án mới của Meghan Markle giảm ít nhất 500.000 lượt xem so với tuần đầu của mùa một. Tháng 3, With Love, Meghan 1 đạt 2,6 triệu views sau bảy ngày ra mắt, trong khi Untamed - chương trình giữ vị trí thứ 10 hiện nay - có 2,1 triệu.

Show lối sống của Meghan Markle kém thu hút Trailer "With Love, Meghan 2". Mùa hai gồm tám tập, trong đó Meghan Markle đón tiếp các khách mời và cùng họ nấu ăn, chăm sóc vườn tược và trò chuyện. Video: Netflix

Forbes cho biết tình trạng này diễn ra trong bối cảnh show vấp nhiều chỉ trích từ giới phê bình Anh. Sau khi phát hành, cây bút Lucy Mangan của tờ Guardian nhận xét nội dung "nhàm chán", "gượng gạo". Theo Mangan, điểm sáng của chương trình là sự xuất hiện của người mẫu Chrissy Teigen - vợ ca sĩ John Legend - làm khách mời trong tập hai. The Times có nhận định tương tự, mỉa mai Meghan Markle làm series này chỉ để kiếm tiền.

Nhà báo Anita Singh từ Telegraph chấm With Love, Meghan 2 đạt 2/5 sao, cho rằng Meghan "thiếu tinh tế" khi chọn làm cocktail để tri ân những người cứu hộ, nạn nhân trong vụ cháy rừng ở California đầu năm. Trong một số cảnh quay, Meghan bị nói tỏ vẻ "muốn được chú ý", liên tục nhắc đến chồng - Harry, công tước xứ Sussex - dù anh không xuất hiện. Dù vậy, Singh công nhận đôi lúc Meghan "dễ mến" khi bỏ thói cầu toàn, trò chuyện với mọi người theo lối tự trào.

Meghan Markle và Chrissy Teigen trong chương trình. Ở tập này, cả hai nhắc lại kỷ niệm từng tham gia game show "Deal or Not Deal" cùng nhau gần 20 năm trước. Ảnh: Netflix

With Love, Meghan là dự án thứ năm của Harry - Meghan và Netflix. Năm 2020, cặp sao được cho ký hợp đồng trị giá 100 triệu USD với hãng sau khi rời Hoàng gia Anh. Các dự án đầu lần lượt là phim tài liệu Harry & Meghan (2022) - thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem trong ngày phát hành, Live To Lead (2023) và Hearts of Invictus (2023). Tháng 12/2024, vợ chồng công tước ra mắt tác phẩm tiếp theo - Polo - xoay quanh bộ môn thể thao quý tộc cùng tên.

Truyền thông quốc tế cho biết hợp đồng giữa vợ chồng công tước và Netflix đã hết hạn đầu năm nay, nhưng hai bên tiếp tục gia hạn với giá trị thấp hơn. Trong thỏa thuận mới, họ sẽ sản xuất phim chuyển thể từ tiểu thuyết Meet Me at the Lake, phim tài liệu ngắn về trại trẻ mồ côi ở Uganda.

Meghan Markle, 44 tuổi, sinh tại California, Mỹ, tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Trước khi yêu Harry, cô đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình, nổi bật nhất là series Suits. Sau khi rời hoàng gia, cô thử sức nhiều công việc như làm người dẫn chương trình podcast, viết sách thiếu nhi và kinh doanh. Năm 2023, cô ký hợp đồng với WNE - công ty giải trí quản lý hạng A ở Hollywood.

Cô và Harry kết hôn tháng 5/2018, đón con trai đầu lòng - Archie - năm 2019. Một năm sau, cả hai thông báo rời hoàng gia và đến Mỹ. Khi họ chuyển đi, Hoàng gia Anh cắt mọi tước vị trong quân đội của Harry, chỉ còn tước hiệu Công tước xứ Sussex. Tháng 6/2021, cặp sao có con gái thứ hai - bé Lilibet.

