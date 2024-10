Nhiều đại học hàng đầu Australia tụt hạng

Dù được xếp hạng cao nhất ở Australia, Đại học Melbourne vị trí 39 toàn cầu, thấp nhất trong 20 năm qua.

Tổ chức Times Higher Education (THE) ngày 9/10 công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2025. Australia có 10 đại diện vào top 200, giảm hai trường so với bốn năm trước. 17/38 đại học của nước này tụt hạng so với năm ngoái, gồm các trường hàng đầu như Melbourne, Quốc gia Australia, Monash, Queensland...

Trong 10 hàng đầu, 8 trường tụt hạng. Đại học Melbourne vẫn đứng đầu nhưng tụt hai bậc. Đứng thứ hai là Đại học Monash, tụt bốn bậc, xuống vị trí 58 thế giới. Ở vị trí thứ ba, Đại học Sydney tụt một bậc xuống (hạng 61). Đại học Quốc gia Australia, Queensland đều giảm 6-7 bậc. Đại học Adelaide bị tụt nhiều hạng nhất, từ vị trí 111 năm ngoái xuống 128.

TT Tên trường Xếp hạng 2025 Xếp hạng 2024 Chênh lệch 1 Đại học Melbourne 39 37 -2 2 Đại học Monash 58 54 -4 3 Đại học Sydney 61 60 -1 4 Đại học Quốc gia Australia 73 67 -6 5 Đại học Queensland 77 70 -7 6 Đại học New South Wales Sydney (UNSW Sydney) 83 84 1 7 Đại học Adelaide 128 111 -17 8 Đại học Tây Australia 149 143 -6 9 Đại học Công nghệ Sydney 154 148 -6 10 Đại học Macquarie 178 180 2

Theo các chuyên gia, việc này liên quan các chính sách hạn chế du học sinh của chính phủ nước này. Hồi tháng 8, Australia thông báo giới hạn số lượng du học sinh các cấp ở mức 270.000 vào năm 2025, giảm khoảng 53.000 so với năm ngoái. Trong đó, 15 đại học dự kiến bị giảm chỉ tiêu tuyển sinh viên quốc tế, gồm cả các trường được THE xếp hạng.

Trước đó, chính phủ nước này đã giảm thời gian cho du học sinh ở lại sau tốt nghiệp chỉ còn 2-4 năm, thay vì 4-6 năm như trước. Yêu cầu tiếng Anh với sinh viên quốc tế tăng 0.5 điểm, tăng mức chứng minh tài chính du học lên 29.710 AUD ( 496 triệu đồng), cao hơn 20% so với trước. Phí xét thị thực với sinh viên quốc tế cũng tăng hơn gấp đôi, lên 1.600 AUD.

Vicki Thomson, Giám đốc điều hành G8 - nhóm 8 đại học hàng đầu Australia, cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến các trường bị tụt hạng.

"Nó sẽ còn tiếp tục giảm nếu chính phủ Australia thực hiện chính sách sai lầm này", bà cảnh báo.

Phil Baty, Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của THE, nhận định tương tự. Ông cho biết đây là tín hiệu cảnh báo với lĩnh vực giáo dục đại học tại Australia, khi các trường đang mất đi vị thế trong hợp tác nghiên cứu quốc tế và tuyển du học sinh, vốn là thế mạnh.

Australia hiện có khoảng một triệu sinh viên quốc tế, là một trong những điểm đến du học hấp dẫn nhất thế giới, cùng với Mỹ và Canada. Học phí với du học sinh phổ biến là 24.000-52.000 AUD (400-900 triệu đồng) một năm.

Khuôn viên Đại học Melbourne. Ảnh: The University of Melbourne fanpage

THE là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học nổi tiếng, bên cạnh QS và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Bảng xếp hạng 2025 được lấy dữ liệu từ 2.000 cơ sở giáo dục đại học, ở 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, tính theo 5 nhóm tiêu chí. Chất lượng nghiên cứu chiếm trọng số nhiều nhất - 30%, sau đó là Giảng dạy (29,5%), Môi trường nghiên cứu (29%), Mức độ quốc tế hóa (7,5%) và Chuyển giao công nghệ (4%).

Doãn Hùng (Theo THE, The Guardian)