Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị truy tố trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Cơ quan điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKS Quân sự Trung ương, đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan dự án của Tập đoàn Phúc Sơn

Động thái này được nêu trong thông báo của Cơ quan điều tra hình sự về việc kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương, khi bàn giao đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang (cũ).

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường - nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cùng Nguyễn Duy Cường, Hoàng Viết Quang (nguyên sĩ quan quân đội) về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng (lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sân bay Nha Trang cũ, nơi tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án khu đô thị có nhiều sai phạm. Ảnh: Bùi Toàn

Sân bay Nha Trang rộng gần 240 ha, từng là sân bay dân sự. Khu vực này nằm sát tuyến đường biển Trần Phú đẹp nhất tỉnh, có thể kết nối với nhiều đường lớn tại trung tâm thành phố Nha Trang.

Năm 2004, khi sân bay Cam Ranh chuyển đổi thành sân bay dân sự, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thì sân bay Nha Trang ngừng đón khách, trở thành căn cứ quân đội. Một phần đất nơi đây được giao cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2015, Bộ Quốc phòng đã bàn giao gần 63 ha đất quốc phòng cho UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau khi nhận, chính quyền giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện Dự án Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (hay còn gọi là Khu đô thị Nha Trang).

Đổi lại, Tập đoàn Phúc Sơn phải ký 3 hợp đồng BT (dự án nút giao thông Ngọc Hội, đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội và các tuyến đường, nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang). Phương thức hoàn vốn cho nhà đầu tư là sử dụng quỹ đất ở sân bay Nha Trang.

Công ty Phúc Sơn sau đó chia đất thành nhiều lô để kinh doanh, dù chưa hoàn thành hợp đồng BT. Tổng số lô đất tại dự án khu đô thị Nha Trang đã phân lô là 1.112 lô (24,8 ha đất). Trong đó chủ đầu tư đã bán 958 lô đất dự án cho khách hàng (theo hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư)

Đến tháng 6/2021, Thanh tra Chính phủ cho rằng UBND tỉnh Khánh Hòa có nhiều vi phạm trong việc giao doanh nghiệp thực hiện dự án BT, đổi lấy quỹ đất sân bay Nha Trang, có thể gây thiệt hại rất lớn cho Nhà nước. Kể từ đó, các dự án bị dừng, chủ đầu tư cho quây tôn, rào chắn kín mít.

Tháng 4/2024, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Kết quả điều tra vụ án xác định, từ năm 2016 đến nay, Nguyễn Văn Hậu, nguyên chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, đã thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu của các khách hàng hơn 7.000 tỷ đồng.

Bên cạnh dự án ở sân bay Nha Trang cũ, Tập đoàn Phúc Sơn còn có dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 (phường Tây Nha Trang) và khu đô thị Phúc Khánh 2 (xã Diên Khánh), được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500 năm 2014. Đến nay, cả hai dự án này vẫn chưa xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

