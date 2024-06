Nhiều concert của sao ngoại thiếu khán giả

Concert của nhiều sao Âu Mỹ không hút khán giả được cho do giá vé cao, quy trình đặt chỗ phức tạp, vài nghệ sĩ không giữ được nhiệt.

Gần đây, Jennifer Lopez gây chú ý khi thông báo hủy bỏ chuyến lưu diễn This Is Me...Live - dự kiến diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 - để dành thời gian cho con cái và gia đình giữa tin đồn hôn nhân trục trặc với Ben Affleck. Tuy nhiên, theo Variety, việc giọng ca On The Floor hủy concert còn do doanh số bán vé quá thấp, tồn nhiều ghế trống dù ngày diễn sắp đến.

Hồi tháng 2, Jennifer Lopez ra mắt album This Is Me... Now, mở bán vé concert cùng tên để quảng bá đĩa thu mới cùng hai dự án phim ca nhạc This Is Me... Now: A Love Story và phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told. Do lượng người mua vé ít, ca sĩ phải hủy show. Sau đó, cô đổi tên tour diễn thành This Is Me...Live nhưng kết quả vẫn không khả quan.

Jennifer Lopez không phải nghệ sĩ duy nhất đối mặt vấn đề "ế khán giả". Theo Business Insider, ban nhạc rock The Black Keys hủy chuyến lưu diễn Bắc Mỹ, thông báo thay đổi quy mô tổ chức, dự kiến chọn địa điểm nhỏ hơn. Trên mạng xã hội, nhiều người phát hiện concert của Troy Sivan, Charli XCX và nhóm Wallows không bán hết vé. Hồi tháng 3, Bad Bunny rút show trước hai ngày sự kiện diễn ra vì doanh số thấp.

Billboard cho biết lễ hội âm nhạc Coachella năm nay cũng không thu hút nhiều người tham gia, chỉ 80% trong số 250.000 vé được mua, giảm 14-17% so với năm 2023. Tốc độ bán cuối tuần đầu tiên chậm nhất trong giai đoạn 2014-2023, mất gần một tháng mới hết. Những năm trước, loại vé này cháy hàng sau vài giờ mở bán.

Theo Business Insider, có nhiều yếu tố ảnh hưởng độ thành công của concert, một trong số đó là thực trạng có quá nhiều tour diễn được tổ chức hiện nay. Trang tin cho rằng sau Covid-19, nhiều nghệ sĩ gấp rút tổ chức lưu diễn để bù đắp thời gian, tiền bạc bỏ lỡ trong thời kỳ giãn cách, dẫn tới thị trường bão hòa, khán giả có nhiều lựa chọn hơn. Một số ca sĩ không còn nhiệt như trước, không thu hút người hâm mộ.

Bên cạnh đó, cây bút Emmas Stewart của trang Business Insider so sánh việc tổ chức concert như một canh bạc, đòi hỏi nghệ sĩ phải đảm bảo được lượng vé tiêu thụ, hiệu ứng truyền thông và lượt xem trên các nền tảng trực tuyến. Cô cho rằng việc một ca sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội như TikTok không đồng nghĩa người đó có thể bán hết ghế ngồi. Ngay cả khi giọng ca đó có vài bài hit, vẫn không đảm bảo tất cả người theo dõi sẽ mua vé nghe họ hát trực tiếp.

Giá vé cao cũng là lý do doanh số bán thấp. Dựa trên thống kê của Pollstar, trung bình 100 tour diễn trong đầu quý I có giá 123,25 USD. Khán giả trả trung bình 290 USD cho một đêm diễn của Bad Bunny, 216 USD cho Justin Timberlake và 149 USD cho Nicki Minaj. David "5-1" Norman, quản lý concert từng hợp tác Prince, Green Day và Alicia Keys, cho biết: "Hiện giá vé cao ngất ngưởng. Nếu bạn mang theo con nhỏ cùng dự concert, bạn phải chi trả thêm tiền khách sạn, thức ăn và nhiều thứ khác".

Ngoài ra, quy trình săn vé phức tạp là nguyên nhân cản trở khán giả. Người hâm mộ tốn nhiều thời gian cho các bước đặt ghế, thanh toán. Họ cũng bất bình vì phí tại các nền tảng bán vé quá cao, liên tục tăng giá. Hiện hệ thống Ticketmaster bị chỉ trích mang lại trải nghiệm xấu cho khách hàng, bộ Tư Pháp Mỹ cũng kiện doanh nghiệp do có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh, độc quyền kinh doanh. Một số cá nhân có hành vi dùng bot tranh chỗ để bán lại với giá cao, lừa fan mua vé giả.

Tuy nhiên, không phải tất cả concert đều vắng khách. Taylor Swift, Madonna, Olivia Rodrigo vẫn kiếm nhiều tiền từ các chuyến lưu diễn. Cuối năm 2023, Forbes ghi nhận The Eras Tour của Taylor Swift mang về hơn một tỷ USD. Live Nation - công ty sở hữu Ticketmaster - cho biết khoảng 145 triệu người hâm mộ tham gia hơn 50.000 sự kiện âm nhạc trong năm 2023, tăng 20% so với năm 2022. Theo đại diện của hãng, từ đầu năm nay có hơn 100 triệu vé hòa nhạc được bán dù ít concert diễn ra ở các sân vận động lớn. Số lượng hòa nhạc tổ chức tại những địa điểm nhỏ hơn như nhà thi đấu, nhà hát, câu lạc bộ tăng hơn "hai con số" so với năm trước.

