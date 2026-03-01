Nhiều chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Đông bị hủy

Do một số nước ở Trung Đông đóng không phận từ 28/2, hai máy bay của Qatar Airways và một của Emirates đang nằm lại Nội Bài, dẫn tới nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chờ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hãng Qatar Airways đã hủy các chuyến bay từ Hà Nội đi Doha (Qatar) như QR977 ngày 28/2 với 384 khách, chuyến QR985 ngày 1/3 với 247 khách, chuyến QR983 ngày 1/3 với 292 khách. Chuyến QR977 khởi hành tối 1/3 đang chờ thông tin bay, có 361 hành khách.

Ngoài ra, hai chuyến bay của Qatar Airways vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội đi Doha cũng bị tạm dừng khai thác.

Tại Tân Sơn Nhất, Qatar Airways phải hủy nhiều chuyến trong ngày 1-2/3, như QR975 ngày 1/3 đi Doha với hơn 300 khách, QR971 có hơn 200 khách và chuyến QR975 đi Doha ngày 2/3 với hơn 200 khách.

Hãng Emirates có một chuyến bay EK395 từ Hà Nội đi Dubai ngày 1/3 bị hủy, ảnh hưởng 153 hành khách. Một chuyến khác khởi hành ngày 2/3 đang chờ thông tin.

Hãng Etihad Airways đã hủy một chuyến bay EY431 từ Hà Nội đi Abu Dhabi ngày 1/3, với 276 hành khách.

Máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Phòng vé tại Hà Nội và TP HCM mở cửa để hỗ trợ hành khách đổi vé và làm các thủ tục. Các hãng bay quốc tế cũng bố trí nhân viên tại quầy ở sân bay để hướng dẫn hành khách đổi hành trình, bồi thường, bố trí khách sạn...

Các hành khách trung chuyển tại Hà Nội trên chuyến bay bị hủy đã được các hãng bay sắp xếp khách sạn. Chuyến bay tối 1/3 sẽ tiếp tục được theo dõi, cập nhật đến hành khách.

Tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang do các hoạt động quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran. Từ ngày 28/2, các nước như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Đoàn Loan