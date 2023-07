Nhiều chuyến bay quốc tế lùi giờ do bão Talim

Vietnam Airlines hôm nay lùi giờ khởi hành nhiều chuyến bay giữa Việt Nam và Hong Kong do ảnh hưởng bão Talim, các chuyến khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Chuyến bay VN592 lúc 17h15 từ Hà Nội đi Hong Kong và chuyến bay VN594 từ TP HCM đi Hong Kong lúc 15h25 sẽ lùi khoảng 7 giờ. Hai chuyến bay khác từ Hong Kong đi Hà Nội, TP HCM trong ngày cũng lùi giờ khởi hành tương đương.

Chuyến bay VN430 từ Đà Nẵng đi sân bay Incheon (Seoul, Hàn Quốc) sẽ hạ cánh muộn 45 phút so với kế hoạch do bay vòng tránh bão, giờ khởi hành từ Đà Nẵng không đổi.

Chuyến bay VN318 từ Đà Nẵng đi sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản) phải hạ cánh muộn 25 phút so với kế hoạch. Một số chuyến bay khác cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi.

Thời tiết xấu ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Anh Duy

Các hãng khác đang theo dõi diễn biến bão để điều chỉnh lịch bay phù hợp. Do ảnh hưởng của bão có thể kéo dài, các hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay trong vùng ảnh hưởng bão thường xuyên cập nhật thời tiết và thông tin từ hãng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hai sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa giông mạnh. Hai sân bay có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão, mưa lớn, gió mạnh là Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Để đảm bảo an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các cảng, hãng bay theo dõi diễn biến của bão để điều chỉnh kế hoạch phù hợp. Các sân bay phòng chống mưa bão, ngập úng, khơi thông dòng chảy, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị, hạn chế thiệt hại do mưa bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khoảng 19-20h đêm nay, bão Talim sẽ đến đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ. Sớm nhất trưa mai, bão ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 9-10.

Vùng mưa mở rộng ra tới Nghệ An. Trong đó từ đêm 17/7 đến ngày 19/7, Bắc Bộ mưa to 200-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; Thanh Hóa và Nghệ An mưa 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Anh Duy