Nhiều chuyến bay kín chỗ dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 90% tại các chặng bay Hà Nội - Vinh, TP HCM - Huế, Chu Lai, Quy Nhơn... vào ngày cao điểm Tết.

Ngày 6/1, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết nhiều chuyến bay từ Hà Nội, TP HCM đi các sân bay địa phương có tỷ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày trước tết Âm lịch (từ 1/2-9/2, tức 22 tháng Chạp tới 30 tháng Chạp Âm lịch).

Cụ thể, chặng bay Hà Nội - Vinh có tỷ lệ đặt chỗ đạt 99% công suất. Chặng TP HCM đến Huế đạt 92%, đi Pleiku đạt 90%, đi Thanh Hóa đạt 93%, đến Quy Nhơn 92%, Chu lai 95%, Vinh đạt 89%. Cá biệt các chuyến từ TP HCM đi sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đều đạt 100%.

Chiều ngược lại, lượng đặt chỗ cao rơi vào các ngày sau tết Âm lịch (từ ngày 13/2 đến 19/2, tức mùng 4 tháng Giêng tới 10 tháng Giêng). Cụ thể, các chặng từ Cà Mau đến TP HCM đạt 97%, Hải Phòng - TP HCM đạt 88%, Huế - TP HCM đạt 91%, Pleiku - Hà Nội đạt 100%...

Với các đường bay trục như TP HCM - Đà Nẵng, TP HCM - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TP HCM, tỷ lệ đặt chỗ trước và sau Tết vẫn chưa cao, đạt từ 30 đến 40%. Các sân bay này có công suất lớn hơn sân bay địa phương nên khả năng tiếp nhận số chuyến bay, lưu lượng hành khách lớn.

Máy bay đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Cục Hàng không Việt Nam lưu ý chuyến bay đêm tại các cảng hàng không cần đảm bảo an toàn, an ninh và chất lượng phục vụ hành khách, bao gồm cả trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến, hủy chuyến. Sở giao thông địa phương cần bố trí đủ phương tiện tại sân bay để phục vụ hành khách đi lại vào ban đêm.

Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024 sắp tới, ngành hàng không trong nước dự kiến cung ứng 33.800 chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 24.200 chuyến, tăng 2% so với cùng kỳ Tết năm trước và 27% so với ngày thường. Chặng quốc tế đạt 9.600 chuyến, tăng 60% so với cùng kỳ và 9% so với ngày thường.

Tổng số ghế cung ứng thị trường nội địa là hơn 5 triệu, tăng 4% so với cùng kỳ và 34% so ngày thường. Chuyến bay quốc tế dự kiến cung ứng 2,2 triệu ghế, tăng 59% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và 10% so với ngày thường.

Ba đường bay được khai thác nhiều nhất là Hà Nội - TP HCM - Hà Nội với hơn 5.000 chuyến (chiếm 21% tổng số chuyến bay), TP HCM - Đà Nẵng - TP HCM có hơn 2.200 chuyến, chặng TP HCM - Vinh - TP HCM có 1.600 chuyến.

Đoàn Loan